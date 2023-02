Superbonus, in Veneto spesi 7 miliardi: sistemata una casa su venti

Non va bocciato e va trovata una soluzione per i crediti incagliati. Sono aspetti che emergono dai numeri elaborati dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre. Numeri che interessano particolarmente il Veneto, la regione che ha registrato il ricorso più numeroso al Superbonus 110% in relazione agli edifici residenziali esistenti con 46.447 asseverazioni (si tratta di documenti redatti da un professionista abilitato che certifica la conformità degli interventi eseguiti in base alla normativa) e un’incidenza del 4,4%.

Superbonus, la classifica

L’aspetto che lo studio evidenzia, dunque, è chiaro: «Consentendo ai proprietari che riqualificano i propri immobili una detrazione fiscale al 110%, abbiamo speso 7 miliardi per migliorare l’efficienza energetica di una quota molto contenuta di edifici presenti, anche se si tratta della regione con i numeri più alti». La classifica cambia di molto, però, se si guarda ai valori medi dello sconto. Dopo la Valle d’Aosta (268 mila euro), il Sud conquista la vetta con Basilicata (254 mila euro) e Campania (247 mila euro). Seguono l’Abruzzo (235 mila) e il Trentino Alto Adige (231 mila). Vengono poi le grandi regioni che da sole valgono complessivamente quasi 20 miliardi di euro di richieste sui 71,6 totali: la Lombardia, con una media di 215 mila euro ad asseverazione, il Lazio con 210 mila euro. All’ultimo posto, in questo caso, è il Veneto: la detrazione media vale 151 mila euro, ma poiché sono molti gli immobili che hanno avanzato la richiesta, la spesa complessivamente prevista per lo stato si attesta a 7 miliardi, al secondo posto dopo i 12,5 miliardi della Lombardia.

I rischi della cancellazione

«Sia chiaro: il Superbonus non va “bocciato” perché ha sicuramente contribuito a incentivare la ripresa economica di un settore, come quello dell’edilizia, che anche in Veneto ha un peso specifico importante - si legge ancora nello studio della Cgia -. Tuttavia, questa misura ha provocato un costo in capo alla fiscalità generale spaventoso e non proporzionale al numero di edifici che sono stati “efficientati”. Ora, dopo la cancellazione degli sconti in fattura e delle cessioni del credito, il proprietario di un immobile residenziale potrà beneficiare della detrazione del 90 per cento, compensando lo sconto solo in sede di dichiarazione dei redditi. È evidente che l’appetibilità dello strumento è destinata a scemare. Tuttavia, la cosa più preoccupante è che con il decreto del governo approvato non è stata trovata una soluzione per le tante aziende e famiglie che sono in possesso di una massa di crediti fiscali importanti e non più esigibili. Una situazione che nel giro di qualche mese rischia di far fallire molte ditte del settore delle costruzioni».

Il mercato edilizio "drogato"

C’è poi l’aspetto del mercato edilizio “drogato”. «Questo meccanismo, che consentiva di detrarre fiscalmente molto più di quanto un proprietario era chiamato a spendere per ristrutturare un edificio, ha innescato una bolla inflattiva preoccupante, alimentata anche dal forte aumento dei prezzi registrato nel 2022 da tutte le materie prime. A fronte di un boom della domanda che, tra l’altro, per legge doveva essere soddisfatta entro un determinato periodo di tempo, il Superbonus 110% ha contribuito a far schizzare all’insù i prezzi di moltissimi materiali e altri per molto tempo sono pressoché scomparsi dal mercato».