"Fortnite", il videogioco on line del momento, capace di tenere attaccati al video 200 milioni di giovani in tutto il mondo, guadagna la prima pagina di "È Domenica", l'inserto di 16 pagine in regalo domani con Il Giornale di Vicenza.

Due ragazzi vicentini, uno di Schio e l'altro di Trissino, sognano le finali della Coppa del Mondo di "Fortnite" in programma a luglio a New York. Non si tratta semplicemente di un gioco, perché c'è in palio un montepremi complessivo di ben 30 milioni di euro.

La rubrica Fashion ci aggiorna sul fatto che la moda femminile per l'estate quest'anno arriva direttamente dalla California e propone pizzi e stivali per un look che richiama il mondo dei cow-boy.

Il viaggio dei sogni vi porta in Sudafrica, il paese arcobaleno. Nella pagina dedicata alla scienza sono spiegate le istruzioni per andare a caccia di buchi neri da casa, utilizzando semplicemente proprio il pc. Un progetto lanciato da una università del West Virginia chiede aiuto agli appassionati per eseguire l'analisi dei dati.

Per chi si accontenta di un balcone fiorito, nell'inserto ci sono i suggerimenti per scegliere le giuste essenze: meglio privilegiare gerani, surfinie e lobelia. È tempo di cambiare auto. Ecco un paio di idee prima di recarsi in concessionaria. La futura Yaris che sarà pronta nel 2020 con uno stile più aggressivo, oppure la Kuga dal cuore elettrizzante che nasce con tre diversi propulsori ibridi. Infine, "È Domenica" propone le consuete pagine dedicate ai giochi enigmistici, per un po' di svago intelligente.