Studenti e vaccini: «Facciamoli subito». I genitori chiedono «niente obblighi»

È un coro di sì quello che si alza fra gli studenti di fronte alla possibilità di attivare al più presto una campagna di vaccinazione e protezione in vista del rientro a scuola a settembre. La posizione ufficiale del rappresentante vicentino di “Scuola in presenza” è però la libertà di scelta: «Non deve esserci nessuna imposizione ma nemmeno raccomandazione in vista del rientro a scuola dei nostri ragazzi - afferma Paolo Arcaro - va tutelata in maniera assoluta la libertà di scelta da parte delle famiglie».

Anche la Rete degli studenti medi del Veneto prende posizione a favore del vaccino: «Completare le somministrazioni e raggiungere una copertura totale sarà un passo enorme per la ripresa e il ritorno alla vita in sicurezza» afferma la referente per Vicenza Beatrice Sofia Urso. Per il 28 di questo mese intanto si attende il via libera dell'Ema al vaccino Pfizer per i dodicenni.