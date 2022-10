Costi alle stelle, arriva lo stop al latte a lunga conservazione

Poco latte e troppe spese. Risultato: salta il banco. O meglio salta il latte a lunga conservazione. Latterie Vicentine ha infatti annunciato lo stop alla produzione di Uht fino a fine anno. Sperando che il quadro poi migliori.

La filiera, in effetti, è in trincea da mesi e la produzione di latte inizia a mostrare segni di flessione. «La carenza di materia prima e i rincari - evidenzia Floriano De Franceschi, presidente di Arav, l’associazione regionale allevatori del Veneto - sta spingendo alcune realtà a ridurre i capi di bestiame per gestire le spese».

Difficoltà in serie: dalla carenza di mangime a siccità, guerra e inflazione

Le difficoltà partono a monte, con la carenza di “cibo” per gli animali, tra siccità, guerra, inflazione. Situazione che si ripercuote a cascata sull’attività delle stalle. I costi di produzione sono in crescita «anche del 15% per un litro di latte», spiega De Franceschi, e la contrazione inizia a farsi vedere, anche se per ora il sistema sta cercando di parare il colpo. «A livello nazionale - conclude il presidente Arav - si può stimare circa un 2% in meno di produzione».

Davanti a un futuro incerto e rincari sicuri (con il gas metano fondamentale nei processi di pastorizzazione e sterilizzazione) si studia dunque la strategia, come in casa Latterie Vicentine. Che non è sola. Trento Latte, infatti, anche per carenza di latte, ha già stoppato il Trentingrana.

«Ci troviamo in mezzo a una tempesta perfetta.

Il caro energia, la guerra in Ucraina e la siccità, che hanno determinato un calo dei raccolti, hanno contribuito a notevoli aumenti dei costi sia in stalla sia nei nostri stabilimenti produttivi - dichiara Piero Cerato, dg di Latterie Vicentine - gli incrementi dei costi della materia prima e di conseguenza il calo della ricezione del latte ci hanno costretto a rinunciare alla produzione di una delle nostre referenze, il latte Uht». Una scelta «dolorosa - continua Cerato - ma pensata per salvaguardare la fornitura del resto della nostra gamma di prodotti».

Stop all'UHT da questo mese

Lo stop è realtà da questo mese e riguarda, come detto, solo il latte Uht, «una referenza che già in passato registrava una scarsa marginalità pertanto per garantire il servizio del latte fresco e dell’intero comparto dei freschissimi è stata eliminato un unico prodotto, evitando così il “rimbalzo” dei rincari sui consumatori», precisa la cooperativa. Cerato sottolinea come dovere della realtà sia «valorizzare il latte dei soci e rendere sempre più sostenibile l’economia delle aziende agricole associate» oltre a garantire «al massimo la produzione, le consegne e i servizi dei nostri prodotti».

Sono 1.125.000 gli ettolitri di latte raccolti dalla cooperativa

La cooperativa raccoglie ogni anno oltre 1.125.000 ettolitri di latte di cui l’11% cento è destinato alla linea freschi (di cui il 3% è riferito al latte Uht) mentre il restante 89% alla produzione di formaggi. Un quadro su cui pone l’accento il presidente Alessandro Mocellin - che prima di tutto siamo il polo produttivo più grande di Asiago Dop», core business con un fatturato di circa 30 milioni. Negli ultimi anni sono poi partiti anche «progetti dedicati a formaggi esclusivi e di nicchia». «Latterie Vicentine - conclude il dg - si è dotata di un piano industriale per i prossimi tre anni, aderendo a un progetto di filiera del Pnrr, che prevede importanti investimenti».