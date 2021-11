Sos siccità a ottobre. Maltempo in arrivo e sale subito l’allerta

Tre anni fa erano i giorni di Vaia, mentre undici anni fa gran parte della città si svegliava sommersa da acqua e fango per l’alluvione di Ognissanti. Oggi invece si tirano le somme di un ottobre tra i più secchi dell’ultima decade, con appena quattro giorni di pioggia nei 31 del mese e un valore complessivo di acqua caduta pari a 52 millimetri. Ben lontani dunque dai 110/120 della media del periodo, che negli ultimi trenta-quarant’anni ha fatto registra mediamente otto-nove giorni ottobrini di precipitazioni (ossia, secondo i criteri Arpav, giornate in cui nelle 24 ore è caduto almeno un millimetro di pioggia).

Ma se c’è qualcosa che non si può controllare, quello è proprio il meteo. Ed ecco quindi che dalle soleggiate giornate di fine ottobre si passa, in poche ore, al maltempo con pioggia e temperature in calo. E in alcuni bacini del Veneto anche allo stato di allerta gialla, che per ora sembra escludere però il Vicentino. Non mancheranno, in ogni caso, piogge abbondanti, soprattutto in montagna e nella fascia pedemontana, e un calo, ma senza picchiate, delle temperature.

La pioggia. Quattro come detto i giorni di pioggia in tutto il mese, per 52 millimetri caduti. Pochi. Negli ultimi dieci anni, secondo i dati relativi alla stazione Arpav di Sant’Agostino, in città, hanno fatto peggio solamente il 2017 con 20 millimetri e due giorni di pioggia, e il 2019, con 50 millimetri in sei giorni. Il record spetta invece proprio al 2010, quando vennero registrati 237 millimetri e otto giorni di maltempo. Era la vigilia dell’alluvione.

Guardando ancora più indietro, con dati forniti dal meteorologo Ampro Marco Rabito, e recuperati in alcuni casi dalla stazione di Quinto Vicentino, sono stati anche altri gli episodi di siccità autunnale particolarmente significativi. Nel 2007, ad esempio, furono 61 i millimetri di pioggia caduti ad ottobre, 54 a novembre e 13 a dicembre. Ne 2006 si toccarono invece i 19 millimetri ad ottobre, per seguire poi con 37 e 60 negli ultimi due mesi dell’anno. Anche il 2001 ha visto un ottobre molto secco, con 41 millimetri, mentre a novembre furono 57 e a dicembre due. Tornando ancora più indietro, nell’ottobre del 1997 caddero appena 6,8 millimetri di pioggia, nel 1995 solo dieci. Un millimetro quello registrato sia nel 1969 che nel 1965, con zero giornate di pioggia, visto che il millimetro fu dovuto alla rugiada.

Le previsioni. Questo è il passato, più o meno recente. Le prossime ore parlano invece «dell’arrivo della pioggia», sottolinea Rabito. Si inizia oggi e si continua mercoledì. «Le precipitazioni interesseranno in modo più significativo la montagna e la pedemontana, in alcuni casi si avranno anche episodi consistenti. Pioverà, ma con minori quantità, anche in pianura». Domani «è previsto un miglioramento temporaneo di un giorno, perché poi mercoledì arriverà un altro peggioramento un po’ più fresco». Oggi infatti rimangono «le caratteristiche pienamente autunnali, con nevicate sopra i 2000 metri, mentre mercoledì ci si avvicinerà più ad un quadro di fine autunno, con la neve che potrà scendere un po’, anche verso i 1500-1600 metri. Uno strascico lo si vedrà anche giovedì, ma con pioggia in diminuzione». Le temperature invece «caleranno, ma non in modo vertiginoso. Le minime resteranno lontane dalla quota della brina».

Lo stato di attenzione. Il centro funzionale decentrato regionale della Protezione civile ha dichiarato intanto lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica su alcuni bacini del Veneto dalle 14 di oggi alle 8 di domani. «I territori attenzionati - si legge - sono i bacini Basso Piave-Sile-Bacino Scolante in Laguna; Livenza-Lemene-Tagliamento; Piave Pedemontano».