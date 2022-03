Solo il 2% dei rifugiati è positivo al Covid. Vaccini a disposizione

Fino a ieri 551 tamponi rapidi effettuati per quasi altrettanti profughi ucraini, e 12 positività riscontrate. Sono il 2,2% del totale dei test eseguiti. Ed è una percentuale molto bassa. Anzi largamente inferiore – si affretta a precisare la direttrice del Sisp Teresa Padovan – al picco che si sta registrando fra la popolazione vicentina dell’Ulss Berica, ben il 19%, un dato che Vicenza ha in comune con l’Ulss Pedemontana e l’Ulss 4 di San Donà ed è il più alto del Veneto, in una fase in cui la curva dei contagi, dopo un mese e mezzo di tregua, sta costantemente risalendo e ha superato di nuovo i 500 tamponi positivi al giorno per colpa di un intreccio maligno di fattori: la presenza di un ampio numero di non vaccinati, l’effetto-protezione del vaccino crollato drasticamente dopo 7 mesi per chi si è fermato alla seconda dose e in discesa per quanti si sono presentati per primi a fare la terza dose booster, il calo dell’attenzione generale, le temperature ancora non primaverili, la circolazione della sottovariante Omicron 2 ancora più contagiosa della sorella maggiore che ha dominato la scena nei mesi scorsi.

Situazione, dunque, sotto controllo, e numeri relativi per l’Ulss Berica, da quando è suonata la sirena dell’emergenza-ucraini e sono partite le prime iniziative a carattere umanitario ed assistenziale. «Non abbiamo un grosso afflusso come sta avvenendo in altre province del Veneto – spiega la responsabile del Sisp, che senza mai cessare il lavoro per la pandemia ha iniziato un impegno supplementare per gli ucraini in fuga dalle bombe dei russi -. Il nostro resta per i rifugiati un territorio di passaggio». Per esattezza, l’Ulss nei suoi centri vaccinali ha eseguito 494 tamponi: 264 a Torri di Quartesolo, 172 a Montecchio, 30 a Valdagno, 18 a Noventa, 10 negli accessi in ospedale. Gli altri 57 test sono stati fatti nelle farmacie. I dati sono poi molto più bassi, attorno al 20%, nelle vaccinazioni. Poche le adesioni dei profughi all’offerta vaccinale. «La sensazione – osserva Padovan – è che non sia il loro primo pensiero nel momento in cui arrivano, sofferenti, impauriti, frastornati per ciò che hanno vissuto, stanchi e provati per il viaggio. Comprendiamo il loro stato d’animo. Dopo gli orrori visti hanno bisogno di tranquillità, di sostegno psicologico. Invece di assillarli facciamo capire che i nostri hub fino al 31 marzo sono aperti venerdì, sabato e domenica, che l’accesso è libero, e se vogliono possono vaccinarsi». Per i tamponi sono i profughi a dover farsi avanti. L’Ulss non avrebbe modo di contattarli. «In prefettura lo abbiamo raccomandato alle associazioni e alle famiglie che li accolgono: chi arriva a Vicenza dovrà fare il test entro 48 ore. Sul banner del sito aziendale dedicato agli ucraini abbiamo dato in italiano e nella loro lingua le indicazioni su tamponi, vaccinazioni, rilascio del green pass, assistenza sanitaria. C’è un numero verde da chiamare, una mail, un modulo in cui possono inserire ogni richiesta».

Al loro arrivo, più che ai vaccini anti-Covid, i profughi, quasi tutti donne e bambini, molti non accompagnati, sono interessati alle vaccinazioni pediatriche, per il fatto che ci sono già inserimenti scolastici. «In questi giorni abbiamo preso in carico una decina di bambini – spiega la direttrice Padovan –. Alcuni si sono recati nei nostri distretti per mettersi in regola con le vaccinazioni, e qualche scuola ci ha chiesto cosa fare con i piccoli ucraini. C’è un protocollo per rinforzare la profilassi dei bambini per difterite, tetano, pertosse, poliomielite, morbillo. Molti di loro vengono con il certificato vaccinale. In questo caso lo traduciamo, attiviamo le vaccinazioni che mancano, e proponiamo anche un test di screening tubercolare».