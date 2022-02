Scuole, nuove regole e quarantene ridotte. Ma restano i dubbi

Oggi molti di quei 18 mila fra alunni e studenti dai nidi alle superiori in quarantena in tutto il Vicentino dopo la scoperta di casi di positività in classe ma vaccinati o guariti con il green pass dovrebbero rientrare a scuola, mentre gli altri, i non vaccinati, potranno farlo dopo almeno 5 giorni (invece dei 10 previsti dal protocollo decaduto) e con tampone negativo.

Le nuove regole, quelle introdotte con il decreto legge del 4 febbraio con l’obiettivo di alleggerire i vincoli anti-Covid, ridurre il più possibile la didattica a distanza e favorire al massimo il ritorno alla normalità, hanno infatti valore retroattivo. Solo che resta confusione sul fatto che queste misure possano essere applicate da subito. Anche questa volta la cinghia di trasmissione mostra problemi.

Difetti di comunicazione e vuoti informativi continuano a condizionare gli istituti nel difficile impasse che stanno vivendo fra Dad, Did (didattica digitale integrata), quarantene e tamponi. I dirigenti scolastici sono frastornati da un ennesimo mutamento di rotta. Le Ulss restano in attesa di indicazioni definitive. E non si sa, quindi, cosa accadrà questa mattina in una giornata di transizione anche se le norme pubblicate sulla Gazzetta ufficiale venerdì sera sono già operative, se venerdì la direttrice dell’Ufficio scolastico del Veneto Carmela Palumbo ha fatto girare una nota per un chiarimento generale, e se nella stessa mattinata di 3 giorni fa la direttrice regionale della prevenzione Francesca Russo e i responsabili dei Sisp hanno avuto un incontro per aggiornare la materia.

A dare la sensazione dell’attuale situazione di limbo, non semplice da gestire, c’è il fatto che solo domani sull’argomento ci sarà una riunione fra dirigenti regionali e provveditori. «Cambia un po’ tutto - spiega la direttrice del Sisp dell’Ulss Berica Teresa Padovan - non più quarantene, non più T0 e T5, tamponi a tempo zero e a tempo cinque. Per le scuole dell’infanzia si va in sospensione dopo 5 casi di positività. Per le primarie, anche qui dopo 5 casi, ma si differenzierà fra vaccinati e non vaccinati. Per le medie e le superiori dopo due casi». «E c’è poi - dice la Padovan - un’altra grossa novità: «L’Azienda Zero e la direzione regionale alla prevenzione stanno predisponendo una nuova piattaforma on line per la segnalazione degli eventi scolastici. Non ci sarà più il flusso di mail fra scuole e Sisp, ma il referente-Covid di ogni istituto caricherà direttamente i dati dei casi positivi e la piattaforma regionale restituirà automaticamente una nota con i provvedimenti da mettere in atto. Per i Sisp e la sanità pubblica sarà questa la vera rivoluzione anche se poi ovviamente ci sarà bisogno del nostro lavoro di affiancamento».

Ecco, dunque, le misure con cui da oggi si cerca di garantire al massimo la didattica in presenza portando le lancette indietro di oltre due anni, a quell’ormai lontano 30 gennaio del 2020 quando in Italia venivano confermati i primi due casi della pandemia. Negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia finora bastava un solo caso positivo per costringere tutti i bambini a restare a casa. Da oggi la sospensione scatta solo con 5 casi. Prima di allora tutti restano in classe con attività in presenza anche se gli insegnanti dovranno indossare le mascherine Ffp2 fino al decimo giorno successivo alla rilevazione dell’ultimo caso. Nuova era anche alle elementari. Pure qui fino a 4 casi di positività, le lezioni proseguiranno in presenza. Se i casi diventano 5 le norme si diversificano. I vaccinati diranno addio alla Dad. Basterà l’autosorveglianza. Per i non vaccinati scattano invece didattica digitale integrata e quarantena per 5 giorni. Nelle medie e nelle superiori con un solo caso si va avanti in presenza per tutti. Con due o più casi i vaccinati resteranno in classe mentre i non vaccinati faranno la didattica digitale integrata per 5 giorni.