Sarà la Mobilferro Srl di Trecenta (Rovigo) a fornire alle scuole superiori vicentine i 3.010 banchi e le 3.746 sedie necessari per garantire il distanziamento fisico considerato di primaria importanza dalla normativa anti-covid. La ditta di Rovigo è stata infatti l’unica, su 5 contattate, a presentare un’offerta alla Provincia di Vicenza, per una spesa totale di 355.958,57 euro che verranno prelevati dal contributo che il Ministero dell’Istruzione ha assegnato alla Provincia.

«Stiamo accelerando i tempi perché le scuole siano pronte ad accogliere gli studenti -commenta il vicepresidente della Provincia con delega alla programmazione scolastica- durante l’estate abbiamo mantenuto un contatto costante sia con i dirigenti scolastici che con il Provveditore perché ad inizio anno scolastico le scuole siano in grado di rispondere alle nuove esigenze dettate dall’emergenza sanitaria. Banchi e sedie erano una priorità, perché permettono di rivedere il layout delle aule destinate alla didattica con una rimodulazione dei posti a sedere». Secondo contratto, la consegna degli arredi dovrà iniziare il 9 settembre.

«Nel frattempo - aggiunge il consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica- stiamo realizzando interventi di adeguamento degli spazi nei singoli istituti scolastici, per ricavare nuove aule e per garantire il distanziamento con vie di accesso differenziate. Gli uffici provinciali sono in piena attività , e lo sono stati per tutto agosto, per occuparsi della parte amministrativa e tecnica a permettere che i lavori vengano realizzati in tempi celeri».

Sono stati affidati i lavori per smantellare il laboratorio di chimica dell’istituto Piovene di Vicenza. Obsoleto e inutilizzato, verrà convertito in nuova aula.

Al liceo Quadri, sempre a Vicenza, viene realizzata un’ “aula virtuale” per la didattica a distanza, con 9 postazioni docenti separati sa pareti divisorie in alluminio e vetro, mentre da uno spazio non utilizzato verrà ricavata una nuova aula didattica.

Due gli interventi già affidati all’IIS Ceccato di Montecchio Maggiore: il ripristino di un’aula didattica nella sede principale di piazzale Collodi e l’abbattimento di tramezzature divisorie nella sede associata di Via Veneto per garantire spazi più ampi.

Affidati anche i lavori richiesti dall’istituto Rigoni Stern di Asiago: nella sede di via Matteotti viene posizionata una parete vetrata per ricavare una nuova stanza, mentre nella sede alberghiera viene posizionata una parete mobile nella stanza adibita a biblioteca per utilizzarla, alla bisogna, come aula.

Al via anche la progettazione per l’intervento di cablaggio, connessione e potenziamento della rete dati ad uso scolastico nella sede centrale dell’I.I.S. Lonigo in Via Scortegagna, visto che quella esistente non è idonea a consentire lo svolgimento della didattica a distanza.