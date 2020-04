Dovevano stare in quarantena perché positivi al coronavirus Covid19 invece sette vicentini sono stati sanzionati perché trovati fuori dalle loro abitazioni. Il dato è emerso dal bilancio redatto dal Viminale sui controlli effettuati dal 10 marzo al primo di aprile. Nel Vicentino le persone controllate sono state 13.809 mentre gli esercizi commerciali sono stati 1.820. Le persone sanzionate-denunciate sono state in tutto 848. In totale, in Veneto, sono stati eseguiti 187.825 controlli nei confronti di persone e 135.025 sulle attività commerciali. Le persone sanzionate sono state 8.036.

Matteo Bernardini