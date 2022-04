Schio, Udine e Monaco: così Vicenza diventa hub metropolitano del sistema ferroviario

Gigi Copiello ha lavorato per dieci anni alle Officine meccaniche della Stanga a Padova. Lì ha visto nascere e costruire le prime “Frecce” che allora si chiamavano Etr500. Si potrebbe dire che le ha viste nascere e ancora non le ha viste arrivare a Vicenza. «In effetti - sorride - negli ultimi anni in questo territorio si sono costruire 24 corsie autostradali e non siamo stati capaci di aggiungere due binari alla linea storica presente». Secondo il segretario del Pd di Schio è una semplice questione di numeri: «In Italia oggi sono in esercizio 1.460 chilometri di linea ad alta velocità, intendo treni che viaggiano oltre i 200 all’ora, e sa quanti ce ne sono in Veneto? Solamente 28, da Padova a Mestre. E qui mi fermo». No, in realtà Copiello non si ferma, perché parte proprio da qui per rilanciare il progetto destinato - nelle sue intenzioni - a cambiare il volto non solo di una città, non solo di una provincia ma dell’intero territorio extra-Vicenza; vale a dire, la metropolitana berica che passando attraverso il potenziamento delle linee presenti e unendosi al progetto (in corso) dell’alta velocità porterà alla creazione di una rete infrastrutturale destinata a servire un bacino di più di un milione di abitanti, connettendo non solo Schio, Bassano, Treviso a Vicenza ma unendo anche realtà come Udine, gli aeroporti di Venezia e Verona nonché Monaco di Baviera. «Sì - aggiunge - Vicenza diventerebbe un vero punto di riferimento. Per una città che ha perso la banca, la Fiera e Aim potrebbe diventare davvero un ottimo trampolino per il rilancio».

Prima di muoversi sui binari, Copiello parte dalla gomma. «Da gennaio a settembre sull’autostrada Padova-Verona ci sono stati 189 incidenti con morti e feriti. Più o meno uno al giorno. È ovvio che l’infrastruttura sta scoppiando. E se a tutto ciò aggiungiamo i problemi ambientali è evidente che è arrivato il momento di prendere un’altra strada». O meglio, binario. Ed ecco dunque la metropolitana berica (che poi non è solo berica).

«Siccome ho fede e speranza che nessuno si sogni più di aggiungere corsie stradali - evidenzia il rappresentante dem - siamo per forza costretti a prendere il treno. E noi siamo anche fortunati, perché possiamo già contare su un’infrastruttura pronta che chiede solo di essere ammodernata».

Quell’infrastruttura è una metropolitana in stile Londra (“in stile”, sia chiaro) costruita su alcune linee esistenti: la Vicenza-Schio e la Vicenza-Cittadella-Bassano. «Solo per queste linee - assicura Copiello - parliamo di un bacino di 600 mila abitanti. Se poi aggiungiamo la Vicenza-Cittadella-Treviso, che si unisce a Udine, e se consideriamo che una volta portata a termine l’alta velocità ci saranno collegamenti con aeroporti e Monaco di Baviera, si arriverà a più di un milione di passeggeri».

Ecco qui, però, la chiave di volta: «Fondamentale, oltre ad ammodernare le nostre linee, è ora portare a termine il progetto dell’alta velocità, perché siamo indietro di vent’anni. E questo perché la classe dirigente vicentina ha messo per troppo tempo la testa sotto la sabbia. È una questione di volontà politica; i soldi adesso ci sono ed è necessario compattarsi tutti perché lo snodo di Vicenza è davvero troppo importante. E il progetto metropolitano è una dimostrazione».