«Così diamo speranza alle coppie di avere figli»

C’è l’aspetto medico, fondamentale; ma c’è anche quello del supporto psicologico, altrettanto importante per le coppie che si preparano a seguire un percorso così impegnativo e che stanno attraversando una situazione tutt’altro che facile, fatta di ansia, timori e preoccupazioni. Ed è questo che offre il centro di Procreazione medicalmente assistita di Padova. Centro che, dal 2017, è guidato dalla professoressa vicentina Alessandra Andrisani e che è tra le eccellenze regionali, un punto di riferimento a livello nazionale per la cura e la tutela della salute riproduttiva.

La novità

Pochi mesi fa l’inaugurazione della nuova sede e l’annuncio di un’importante novità: a breve potrà partire la fecondazione assistita eterologa, cioè con gameti maschili e ovociti prelevati da donatori esterni alla coppia. Ma non è tutto. Dal 2019 il centro è punto di riferimento regionale per i trattamenti di preservazione della fertilità in pazienti oncologiche. E i medici si occupano anche di giovanissime che soffrono di patologie tali da poterne mettere a rischio, in futuro, la possibilità di procreare.

A Padova arrivano coppie da tutto il Veneto, molte anche dal Vicentino. E sono tante anche le pazienti oncologiche della nostra provincia che chiedono aiuto all’equipe guidata da Andrisani.

La nuova sede

È dotata di quattro ecografi di ultima generazione che consentono lo studio in 3D dell’utero, di attrezzatura per la sala operatoria e per il laboratorio, di apparecchiature per ICSI, ovvero l’iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo, di due microscopi, di una banca criogenica per la conservazione di gameti e tessuti, di analizzatori computerizzati per l’analisi cinetica del liquido seminale ed incubatori che permettono di visualizzare in tempo reale lo sviluppo dell’embrione.

I numeri

«Ogni anno - spiega Alessandra Andrisani - ci occupiamo di circa 500/600 coppie e di un centinaio di pazienti oncologiche». Le richieste sono in continuo aumento, anche per quel che riguarda la fecondazione eterologa. Si cercano figli più tardi che in passato ma dopo i 35 anni la fecondità della donna si riduce drasticamente. Ci sono poi altri fattori, quali l’obesità, che possono incidere negativamente e, sia per quel che riguarda l’uomo che la donna, hanno un peso notevole stili di vita non sani quali il fumo, l’alcol, la sedentarietà, l’alimentazione sbagliata.

La donna al centro

«Attualmente l’età media della donne che si rivolgono a noi è tra i 36 e i 37 anni. Dare un dato sulla percentuale di successi è difficile, proprio perché molto dipende dall’età stessa delle pazienti. La Regione Veneto dal 2011 ha alzato da 46 a 50 anni l’età massima per accedere alla Pma, ma dobbiamo ricordare che per quanto riguarda quella omologa, dopo i 42 le possibilità che vada a buon fine sono molto scarse. In generale possiamo dire che c’è una percentuale del 30% a embrione». «Il rischio più grave che comporta la pma, dunque - è questo, quello dell’insuccesso. Proprio per questo, così come per tutti gli altri aspetti e le varie fasi del percorso il poter garantire un supporto psicologico è stato un grosso traguardo. Noi seguiamo le pazienti in tutte le tappe, sin dal loro arrivo». Ad oggi al centro Pma sono stati effettuati oltre 6000 trattamenti, ci sono state duecento preservazioni della fertilità, vi sono state 10mila coppie prese in carico. Nel 2020, con l’avvento del Covid, è stata utilizzata la telemedicina e questo strumento ha consentito di continuare a lavorare durante la pandemia riducendo fortemente le liste d’attesa. Attualmente sono necessari tre mesi per le prime visite, mentre non c’è attesa per i controlli e per i trattamenti. «Finalmente oggi si comprende che parlare di pma significa abbracciare un settore molto ampio - considera Andrisani - che riguarda tutta la medicina della riproduzione. Ed è fondamentale lavorare molto su prevenzione e informazione».