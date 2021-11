Rucco e il lockdown: «Sì ai non vaccinati. Guai a chiudere tutto»

«Piuttosto che chiudere tutto, meglio il modello austriaco». Parola del sindaco Francesco Rucco. La posizione del primo cittadino di Vicenza, per altro coerente con altri interventi riferiti alla gestione della pandemia, è stata chiarita da un luogo simbolo del ritorno alla normalità ma anche dei timori per il futuro: l’inaugurazione di Cosmofood. La fiera della ristorazione ha riacceso una luce di normalità tra tazzine del caffè che tintinnano, il profumo del croccante che invade i padiglioni, i calici di vino, i boccali di birra, i venditori ansiosi di presentare i loro prodotti dopo un periodo che è riduttivo definire tempestoso. Allo stesso tempo, è impossibile che un evento di questo tipo, che riparte in versione ridotta e aperta solo agli addetti ai lavori, non risenta degli echi minacciosi dei contagi in lenta crescita e dello spauracchio di nuove possibili chiusure. Stop che sarebbero intollerabili ma soprattutto insostenibili per il settore dell’Horeca.

Il ragionamento di Rucco è ampio: «Tutte le amministrazioni locali hanno cercato di dare una spinta al territorio per far superare ai cittadini un primo comprensibile timore di ripartire, anche con cene e aperitivi. La differenza l’hanno fatta soprattutto la gratuità dei plateatici e la rinascita delle presenze turistiche, anche dall’estero. In questo modo, una città che è sempre stata tranquilla, anche a prescindere dal Covid, ora è diventata viva, dinamica e vivibile. Abbiamo agito anche con uno sconto sulla tariffa rifiuti per agevolare la ripresa delle attività più colpite. Il settore della ristorazione particolarmente colpito dalla pandemia è ripartito alla grande. Ora si tratta di mantenere le riaperture. Non si può più parlare di chiusure e si deve parlare di un sistema che garantisca il mantenimento delle riaperture attraverso la differenziazione tra vaccinati e non vaccinati come sta accadendo in Austria. Un modello che va replicato. So che il governo lo sta valutando ed è importante andare in questa direzione».

Anche se in realtà proprio ieri pomeriggio Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid, ospite a “Mezz’ora in più” su Rai3 ha dichiarato che «la praticabilità in termini concreti e operativi e la compatibilità con diritti costituzionali credo sia alquanto problematica, è una soluzione non proponibile, ha un suo razionale medico, ma la misura non è considerabile».

Rucco però guarda avanti. «Oggi pensiamo anche al dossier su Vicenza capitale italiana della cultura che è in fase di valutazione da parte della commissione. Puntiamo ad avere un piano culturale ben preciso e l’enogastronomia è uno dei componenti delle “fabbriche” vicentine, con quasi 90 Comuni che hanno sostenuto il progetto anche con i loro prodotti dop. Solo per fare un esempio, nei prossimi giorni il gargato diventerà un prodotto dop della Val Liona». L’amministratore delegato di Ieg, Italian Exhibition Group, Corrado Peraboni ha spiegato: «È una ripartenza graduale ma alcuni picchi, tra cui l’esempio eclatante della Fiera dell’oro, ci hanno mostrato cosa può fare il settore fieristico. Il b2b legato all’Horeca Veneto ha tantissimo da dire. Vediamo uno slancio buono e siamo orgogliosi che il modello italiano della gestione della pandemia stia facendo proseliti anche in altri Paesi d’Europa. Dobbiamo fare tutto il possibile per non chiudere più».

Il presidente della Federazione italiana cuochi, Rocco Pozzulo, chiarisce: «La pandemia ha portato a una diminuzione dei nostri numeri, che ora contano 15 mila associati. È vero, ora stiamo lavorando molto, siamo ripartiti alla grande ma la pandemia ha lasciato segni profondi: anche se riusciremo a recuperare gli eventi annullati, quello che è stato perso, non tornerà più. Ora abbiamo il terrore di quello che potrebbe succedere se dovessimo tornare indietro, perché abbiamo già vissuto momenti drammatici». «Ci si deve impegnare sempre e bisogna dare il massimo - conclude Valter Crema, presidente Unione cuochi del Veneto - siamo a Cosmofood per dimostrare che siamo ripartiti, anche grazie alla risposta del pubblico».