Arturo Lorenzoni sarà il candidato che il centrosinistra opporrà al leghista Luca Zaia nella corsa alla presidenza della Regione Veneto. Prof universitario, è attualmente il vicesindaco di Padova, espressione del movimento Il Veneto che Vogliamo, leader di Coalizione Civica, che assieme ai Dem governa il capoluogo euganeo.

Lorenzoni, ospite oggi, sabato 15 febbraio, a Vicenza, ha annunciato pubblicamente la sua candidatura nel corso di un'assemblea del movimento Il Veneto che Vogliamo a Villa Lattes, di chiusura del programma elettorale.

IL VIDEO DELL'INTERVISTA AD ARTURO LORENZONI

Il Pd, con una votazione della Direzione regionale arrivata a tarda notte, ha indicato il suo nome con 24 voti favorevoli, 5 contrari, e 12 astenuti.

IL SEGRETARIO VENETO DEL PD. Ha detto il segretario veneto del Pd, Alessandro Bisato: «Una organizzazione politica deve discutere, deve riflettere, ma poi arriva il momento delle decisioni, altrimenti si entra nello schema dell’ignavia politica. La direzione Pd ha deciso, dando mandato al segretario, di avviare la trattativa mettendo al centro la candidatura di Lorenzoni».

IL SEGRETARIO PD ZINGARETTI. «Bene il sostegno del Pd Veneto alla candidatura di Lorenzoni alla presidenza della regione. Figura indipendente, proveniente dal mondo civico e competitiva per vincere. Grazie a tutto il gruppo dirigente, molto plurale, ma che ha saputo affrontare questo passaggio unito con grande intelligenza e spirito unitario. Grazie a tutti e a tutte. Ora tutti mobilitati per vincere». Così in una nota il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti.