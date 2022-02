Redditometro politico: il “paperone” è Rucco, supera i parlamentari

In cima alla classifica c’è sempre il sindaco Francesco Rucco. Con 173.044 euro di imponibile dichiarato nel 2021 (relativo al reddito 2020, anno della pandemia), il primo cittadino si conferma il “paperone” di palazzo Trissino. Ma a fargli compagnia sopra quota 100 mila euro ci sono anche i colleghi di giunta Simona Siotto (avvocato come Rucco), con 115.478 euro e di coalizione Andrea Pellizzari. Il consigliere di Fratelli d’Italia, pure lui avvocato, ha dichiarato 115.312 euro. A chiudere il quartetto di “centini” della maggioranza è Roberto Ciambetti. Il leghista, presidente del consiglio regionale veneto, dichiara 111.649 euro. Sono questi i “fab four” del municipio come emerge dalle dichiarazioni pubblicate nei giorni scorsi sul sito del Comune, in base al criterio di trasparenza previsto dalla legge 441 del 5 luglio 1982. Tornando ai numeri, dal fronte dell’opposizione “brilla” la stella di Andrea Berengo. L’imprenditore, che siede nel banco consiliare del Gruppo misto, ha chiuso il 2020 con 100.947 euro. Più sotto, Alessandro Marchetti con 59.004 euro, Patrizia Barbieri con 49.264 ed Ennio Tosetto con 44.125, Otello Dalla Rosa, con 43.389 euro e Giovanni Rolando con 42.051.

I numeri, come anticipato, prendono in considerazione il reddito imponibile; cioè lordo (vedi a lato). Se nel caso dei rappresentanti di sala Bernarda le entrate sono praticamente frutto esclusivamente del proprio lavoro (i consiglieri percepiscono solo un gettone di presenza), per sindaco e assessori vanno conteggiati anche gli emolumenti derivati dall’attività amministrativa. Sia per Rucco - che ne ricava circa cinquemila euro al mese (lordi) - sia per Siotto – che da assessore riceve 37.482 euro l’anno – si tratta però di una fetta minima rispetto ai proventi legati alla professione legale; 37.482 euro è la cifra dichiarata anche da Cristina Tolio, Mattia Ierardi e Matteo Celebron, in quanto assessori “a tempo pieno”. Marco Zocca viaggia a 50.385 euro, Matteo Tosetto a 53.624 euro, Valeria Porelli a 59.493 euro. Più su troviamo la titolare della delega al patrimonio Roberta Albiero, con 70.936 euro. Sul terzo gradino del podio di giunta, dopo Rucco e Siotto, ecco l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine – dipendente della Regione - con 83.067 euro.

Ma nel lungo elenco di rappresentanti della politica chiamati a rendere pubblici i redditi ci sono anche consiglieri e assessori regionali, deputati e senatori. Nella “pattuglia” vicentina a Venezia guidata da Ciambetti (vedi sopra) ci sono anche Manuela Lanzarin e Elena Donazzan – assessori alla sanità e all’istruzione e lavoro – con un reddito di 108 mila euro. Tra i consiglieri, sopra 100 mila euro ci sono Marco Zecchinato, Nicola Finco e Cristina Guarda; nella fascia dei 50-59 mila Giacomo Possamai, Stefano Giacomin e Silvia Maino. Joe Formaggio ha dichiarato 80.750 euro, Milena Cecchetto 24.283.

E nei palazzi romani? A Montecitorio spicca la leghista Silvia Covolo, con 128 mila euro. La tallonano il forzista Pierantonio Zanettin con 104.632 e - al Senato - la ministra (sempre Lega) Erika Stefani, con 111 mila. L’ex 5 Stelle e bandiera no vax Sara Cunial dichiara poco più di 95 mila euro, come il leghista Erik Pretto. In linea anche Germano Racchella (Lega) e Maria Cristina Caretta (Fratelli d’Italia), sopra i 98 mila euro. Tra i senatori, Daniela Sbrollini di Italia Viva è a 99.699 euro, Barbara Guidolin del M5S a poco meno di 98 mila.