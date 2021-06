Quaranta rapine in 32 giorni: sconterà 16 anni in cella

Un vicentino di 50 anni, che ha sempre vissuto fra la città e la Lombardia (ma che ha trascorso una buona parte della sua vita dietro le sbarre), è stato condannato in via definitiva a 16 anni e 9 mesi di reclusione; i giudici, per far rispettare la legge, gli hanno applicato anche uno sconto di quasi due anni. Rapinatore di professione, nel 2012, appena uscito dal carcere, aveva compiuto fra Veneto e Lombardia qualcosa come 40 rapine in 32 giorni, prima di essere ammanettato. Ma, anche in precedenza, aveva compiuto furti e assalti a ripetizione.