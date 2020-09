Mentre fervono i preparativi per il ritorno in classe, il 14 settembre, sono tanti i dubbi che accompagnano le famiglie. Proprio per essere a fianco dei suoi lettori, Il Giornale di Vicenza ha lanciato l'iniziativa "Pronto scuola", impegnandosi a rispondere alle domande che ci invierete via Whatsapp al 3356605272, oppure via mail a cronaca@ilgiornaledivicenza.it.

• Sarà possibile fare le lezioni sia in presenza che a distanza, magari a rotazione? Così si intasano meno anche i pullman. Oppure può scegliere l'alunno stesso se andare a scuola in presenza o a distanza?

L'obiettivo è di ricominciare tutti in presenza. Le lezioni a distanza potranno essere decise soltanto in situazioni particolari e non sarà una libera scelta dell'alunno. La didattica digitale potrà essere utilizzata in modo complementare e integrato solo nella scuola secondaria di secondo grado. Solo in caso di una nuova sospensione delle attività in presenza, dovuta a motivi emergenziali, si renderà necessario il ricorso alla Didattica digitale integrata per tutti gli altri gradi di scuola.

• Mascherina a scuola o no: non è più semplice dotare i banchi di quei pannelli in plexiglass che ormai ci sono dappertutto e dare la possibilità di togliere la mascherina agli alunni durante le lezioni e senza dover ricorrere a grossi spostamenti delle classi, banchi con un costo che dovrebbe essere ragionevole.

Premesso che il costo dei pannelli in plexiglass non è così ragionevole, motivo per cui l'idea è stata scartata in partenza, le linee guida prevedono che ci sia un distanziamento di almeno un metro fra i banchi e questo permetterà agli studenti di restare in classe senza mascherina, a meno di un'impennata di casi.

• Verrà fatto da parte di ogni scuola il controllo temperatura all'entrata degli alunni? Non trovo corretto che l'obbligo debba essere girato ai genitori o alunni a casa, anche perché non c'è la certezza che lo facciano.

Ci sono anche molti esperti che suggeriscono di fare la misurazione della temperatura a scuola ma, al momento, la norma prevede che debba essere fatta a casa. Farla o meno è, prima ancora che un dovere, una questione di responsabilità, per tutti.

• Come verrà gestita l'emergenza in caso si presenti un caso positivo a scuola? Viene richiusa la scuola? Viene messa in quarantena la classe, la famiglia e relativi studenti che hanno viaggiato sullo stesso pullman?

Se i sintomi si manifestano a casa, la famiglia avvisa la scuola e contatta il proprio medico che valuta se richiedere il test. Se il test risulta positivo, il medico avvisa il Sisp che avvia le attività di indagine epidemiologica e le eventuali disposizioni di isolamento o quarantena dei contatti più stretti. Il referente scolastico Covid-19 fornirà al Sisp l'elenco di alunni e operatori venuti in contatto con il caso confermato 48 ore prima l'insorgenza dei sintomi. Il Sisp indica alla scuola le azioni da intraprendere, oltre alla sanificazione. Per il rientro del caso positivo si attende la guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione, data da due tamponi negativi. Se il test è negativo il soggetto rimane a casa fino a guarigione e il rientro a scuola deve essere accompagnato da un certificato del medico curante che attesti la conclusione del percorso diagnostico-terapeutico raccomandato. Se l'insorgenza della febbre viene riscontrata a scuola, il soggetto è invitato a indossare la mascherina e viene portato in una stanza dedicata, prima di essere allontanato dalla struttura. Dovranno essere puliti e disinfettati gli ambienti e favorito il ricambio dell'aria. Poi la procedura è la stessa.

• Come ci si deve comportare quando un alunno rientra a scuola dopo una malattia non Covid?

È sufficiente una specifica autodichiarazione da parte del genitore.

• Personalmente mi chiedo cosa si intenda di preciso per difficoltà respiratorie. Raffreddore? Di che entità? E la tosse è sempre considerata un sintomo, indipendentemente dalla tipologia (grassa, secca, di gola)? Sarà possibile andare in classe con tosse/raffreddore dopo aver fatto un tampone con esito negativo? E per chi, come mia figlia (2a elementare), ha raffreddore e tosse da settembre ad agosto, sarà prevista la dad mentre il resto della classe sarà a scuola o ognuno fa per sé?

Si sa che molti bambini hanno tosse e raffreddore per periodi prolungati. Quello che fa la differenza è sempre la misurazione della temperatura e un'improvvisa variazione dei sintomi rispetto alla norma. Il consiglio del pediatra Alberto Villani del Comitato tecnico scientifico, è di non mandare a scuola con sintomi di raffreddore (naso che cola, starnuti e mal di gola) «Il bambino che non sta bene - dice - deve avere uno-due giorni di convalescenza. Se verranno rispettate le norme anti-Covid avremo anche meno bambini che si ammalano».

• È probabile che la modalità usata per terminare l'anno scolastico abbia lasciato delle lacune. Ci sarà la possibilità di recuperare o si comincia col nuovo programma e chi è al passo bene e gli altri si arrangiano?

La norma prevede che il docente possa impiegare anche tutto quest'anno per far recuperare allo studente le lacune accumulate con l'insegnamento a distanza, prevedendo un Piano di apprendimento individuale. A questo potrà essere affiancato inoltre un Piano di integrazione degli apprendimenti, proprio per non privarlo di quelle conoscenze che sono un suo diritto costituzionale.

• Elisa ha un bambino che frequenterà la classe terza primaria e pone due quesiti: se la mascherina verrà tolta quando gli alunni saranno seduti al banco, e se non sarebbe opportuna la misurazione della temperatura anche all'entrata della scuola.

Le linee guida elaborate dal Comitato tecnico scientifico confermano che, in condizioni di staticità, le mascherine potranno essere tolte se verrà rispettata la distanza di almeno un metro. Si potrà decidere di tenerle se aumentano i contagi. L'altro quesito riguarda una questione controversa: mentre rimane l'obbligo, per le famiglie, di misurare la temperatura a casa, si allarga il numero di esperti che suggeriscono al governo di farlo anche a scuola, ma al momento non è stata presa una decisione in tal senso.

• Teresa torna sulla questione mascherine e chiede come dovranno comportarsi gli alunni quando frequentano gli spazi comuni. Chiede inoltre se siano previste punizioni nel caso obbligasse i figli a indossare la mascherina anche in aula e cosa succede nel caso di positività di un alunno: scatta la quarantena preventiva di 15 giorni per tutte le famiglie?

La proposta del Cts è di mantenere obbligatorio l'uso delle mascherine all'entrata e uscita e durante gli spostamenti. Difficile pensare ad una punizione nel caso i suoi figli la tenessero anche in classe, ma la psicologa Valentina Dall'Igna vede in questo il rischio di trasferire un atteggiamento di sfida che fa leva più sulle ansie personali che su reali criticità. La quarantena preventiva non è obbligatoria nel caso di un alunno positivo: le linee guida prevedono che venga disposta "quando necessario". Saranno l'Ulss e il medico di base a prendere le decisioni e potrà esserci l'invio di unità mobili per l'esecuzione dei test.

• Che fare quando un ragazzino di 13 soffre di bronchite asmatica cronica, che lo costringe a viaggiare perennemente con farmaco cortisonico e si manifesta quasi tutto l'anno con raffreddore e bronchite? E come viene garantito il contatto fisico, nel caso di una bimba con gravi disturbi neuropsichiatrici (legge 104 articolo 3 comma 3)?

Nel primo caso è importante che venga controllata ogni mattina la temperatura e segnalata al medico di base ogni variazione delle condizioni del ragazzino. Essendo lui il soggetto a rischio, è doppiamente importante la protezione. Per quanto riguarda il bisogno di contatto fisico della bambina invece, la questione è ancora in fase di discussione. Durante i centri estivi, con i ragazzi più grandi, il personale è stato dotato, oltre che di mascherina, di camice e visiera. Sarà da capire se analoga soluzione può essere adottata in classe con l'insegnante di sostegno, abituando prima il bambino a prendere confidenza.