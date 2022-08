Prezzi imbizzarriti. La salita non si ferma e la spesa è un lusso

Vola, con quanto fiato ha in gola. Non è la notte di Ferragosto del Vicentino ma l’inflazione che, nella provincia berica, corre più della media nazionale. Nel mese di luglio, l’indice dei prezzi al consumo nel comune di Vicenza ha registrato una variazione positiva dello 0,5 per cento rispetto al mese precedente e di più 8,6 per cento rispetto allo stesso mese del 2021. Guardando alla media nazionale, l’indice dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,4 per cento su base mensile e del 7,9 su base annua. La differenza è presto fatta e la bilancia non è favorevole per Vicenza, dove la spesa rischia di diventare roba da principi e principesse. C’è sempre da tenere conto, in queste rilevazioni, di due dati principali: il primo è quello della differenza rispetto al mese precedente e, l’altro, che restituisce una tendenza piuttosto precisa, è quello sullo stesso periodo dell’anno precedente. Se si osserva il primo tra i due la percezione è che, nonostante qualche aumento dello zero virgola, si inizi a osservare una decelerazione; d’alto canto resta impressionante l’aumento rispetto a un anno fa: l’economia era frenata dalla pandemia ma ancora doveva fronteggiare solo parzialmente l’impennata delle materie prime e ancora la Russia non aveva deciso di invadere l’Ucraina. La situazione sembrava già grave ma purtroppo, invece, poteva peggiorare.

Gli indici. Il primo indice è quello degli alimentari: la variazione mensile è dello 0,2 per cento mentre quella annuale è del 10,8 per cento. Il dato che sale di più, sarà il caldo, è quello di acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura che vanno su del 2,1 per cento rispetto a giugno e dell’8,7 rispetto a un anno fa. Cala la frutta. In un altro comparto di fondamentale importanza per le famiglie e cioè quello legato alle spese sull’abitazione e i combustibili la variazione mensile scende dell’1 per cento, mentre le spese annue salgono del 25 per cento. La situazione è perfettamente fotografata dalla discesa del 4,4 per cento del prezzo del gas, che però rispetto a un anno fa è salito del 42 per cento. Anche sui trasporti non si scherza: la variazione mensile è stata del più 2,3 per cento, quella annua del 14.6 per cento. Nessuna diminuzione nel settore. Segno più anche per i servizi ricettivi e della ristorazione, + 0,6 in un mese e + 5,5 nel giro di un anno. No diminuzioni.