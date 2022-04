Ponte del 25 Aprile: treni sospesi, chiuso il rondò dell'Albera e alcuni tratti dell'A4. La mappa per chi deve spostarsi

Un 25 aprile con cantieri stradali aperti. Viale del Sole, lunedì (Festa della Liberazione) rimarrà chiuso al transito in prossimità della rotatoria dell'Albera. Nella notte tra il 27 e il 28 aprile chiuso anche il passaggio a livello di Anconetta, sempre a Vicenza. Le modifiche alla viabilità, la prossima settimana, si rendono necessarie per consentire, rispettivamente, l’esecuzione di un intervento alla rete del gas a cura di V-Reti, e per eseguire la manutenzione dei binari della linea ferroviaria fra Cavazzale e Vicenza.

Dalle 8 alle 13 di domenica 24 aprile sarà sospesa anche la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Verona Porta Nuova e Vicenza (linea Verona-Venezia) per consentire il disinnesco e la rimozione di un ordigno bellico in località Montebello Vicentino, su ordinanza della Prefettura di Vicenza.

Viale del Sole. Lunedì 25 aprile sarà chiuso al traffico il tratto di viale del Sole tra la rotatoria dell'Albera e via Colombo, in direzione zona industriale/autostrada. Il traffico veicolare sarà deviato su via Pecori Giraldi, via Brigata Granatieri di Sardegna, riprendendo la normale direzione su viale del Sole. La corsia dalla zona industriale/autostrada verso la rotatoria dell'Albera rimarrà percorribile. La chiusura sarà attuata in un giorno festivo per limitare i disagi alla circolazione.

Anconetta. In occasione dei lavori di manutenzione dei binari fra Cavazzale e Vicenza, sulla linea Vicenza-Schio, dalle 22 di mercoledì 27 aprile alle 5 di giovedì 28 sarà chiuso al transito il passaggio a livello di Anconetta. Il cantiere è a cura di Rfi, Rete Ferroviaria Italiana. Saranno attuate deviazioni del traffico su strada di Ospedaletto e strada di Bertesina. La chiusura avverrà in orario notturno per limitare i disagi alla circolazione. In caso di maltempo l’intervento sarà posticipato alla notte tra il 28 e il 29 aprile.

Treni linea Verona-Vicenza. La circolazione ferroviaria sarà sospesa fra le stazioni di Verona Porta Nuova e Vicenza dalle 8 alle 13 di domenica 24 aprile per consentire il disinnesco e la rimozione di un ordigno bellico in località Montebello Vicentino. L’orario per il termine delle attività è legato al completamento dell’intervento degli artificieri. Informazioni di dettaglio sui provvedimenti di circolazione ferroviaria, sulle soluzioni alternative di mobilità e sui treni interessati sono consultabili sul sito web e sui canali di vendita dell’Impresa ferroviaria.

Autostrada A4. Altre chiusure nel ponte del 25 aprile sono previste nel tratto vicentino dell'autostrada A4 tra i caselli di Vicenza est e Vicenza ovest, in direzione Milano e Venezia, e i relativi svincoli di entrata del casello di Vicenza est e Vicenza ovest. Le chiusure si rendono necessaria per consentire di effettuare alcuni lavori di manutenzione ad opera della società Autostrada A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova.