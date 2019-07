Una forte perturbazione si è abbattuta in serata sul Veneto e non ha risparmiato nemmeno il Vicentino. In città pioggia e vento hanno costretto ad interrompere il concerto "Viva Verdi", il tradizionale appuntamento con la musica lirica in piazza dei Signori, già rinviato ieri a causa dell'incendio di Brendola.

Video: sospeso il concerto in piazza dei Signori

Temporali con forte vento e grandine sull'Ovest Vicentino, da Trissino a Creazzo; segnalata grandine anche tra Schio, Thiene e Santorso. Forte temporale anche sull'Altopiano di Asiago, dove non sono mancati chicchi di grandine in alcuni paesi della conca. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco per piante spezzate o rami caduti sulle strade.

Video: grandinata a Cornedo