Sicurezza urbana a Vicenza: approvato un progetto per l'attivazione di un sistema di lettura targhe. Il sindaco Francesco Rucco: «Iniziamo a controllare le direttrici principali della città con targa system».

Questa mattina la giunta comunale ha approvato un progetto per il potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadina attraverso l’attivazione di tre telecamere per la lettura delle targhe in transito, in entrambe le direzioni, da posizionarsi in tre direttrici strategiche della viabilità urbana.

Il progetto importante in tema di sicurezza prevede tra l'altro l'adesione a un bando regionale. «Chiederemo alla Regione Veneto un supporto economico per l'installazione di telecamere targa system finalizzate a controllare i flussi veicolari in città, con l'obiettivo di iniziare a Vicenza un percorso di rafforzamento dei controlli di sicurezza urbana nel territorio, come avviene già in altri Comuni limitrofi» spiega il sindaco

Si tratta delle prime tre telecamere il cui posizionamento definitivo verrà concordato con il comitato provinciale ordine e sicurezza quanto prima.