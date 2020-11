Neve e pioggia: arriva l'inverno e fa subito sul serio

Dopo un novembre anomalo, è in arrivo il più normale degli inverni che si annuncia con una perturbazione lieve a metà settimana e una più forte nel weekend, abbondanti nevicate in montagna e, in pianura, pioggia, vento e temperature decisamente in linea con la stagione. L'arrivo della neve a ridosso del ponte dell'Immacolata ha però un sapore di beffa nella stagione in cui gli impianti rischiano di dover rimanere chiusi per l'emergenza sanitaria.

«L’inverno meteorologico si apre con caratteristiche prettamente invernali - annuncia Marco Rabito - presidente di Meteo in Veneto - e, dopo tante situazioni anomale che hanno caratterizzato sia l’estate che l’autunno, già parlare di questa normalità sembra una cosa strana».