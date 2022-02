Negozi con le porte spalancate: snobbata la lotta agli sprechi

Il tema cardine della seconda giornata ecologica dell’anno era il risparmio energetico, sfida che chiama tutti a impegnarsi per un futuro più sostenibile. Un futuro da costruire anche con i piccoli gesti quotidiani. Non a caso, ieri ha preso il via la campagna di sensibilizzazione “Attenti alle porte” che rientra nel Protocollo aria, il piano di condivisione delle politiche ambientali attuato dalle città capoluogo di provincia del Veneto. L’iniziativa, già nei giorni scorsi, a Vicenza ha preso forma nella distribuzione di 100 vetrofanie con i loghi “Attenti alle porte” e “Protocollo Aria” in tutti i musei, gli uffici, le scuole comunali. L’obiettivo? Invitare i cittadini a fare attenzione agli sprechi e a tenere chiuse le porte in caso di riscaldamento o aria condizionata accesi. Una raccomandazione che vale anche per i negozi: in questo caso sarà la Camera di commercio a distribuire gli adesivi e a farsi portavoce delle buone pratiche. Il tema non è scontato e a dimostrarlo sono le tante attività commerciali che anche ieri mattina in corso Palladio e nelle principali vie del cuore della città operavano a porte spalancate: dai negozi di abbigliamento e casalinghi ai bar. Una abitudine poco virtuosa - ma tollerata in epoca di pandemia - che va in senso contrario al risparmio energetico e alla quale l’amministrazione comunale intende porre rimedio in futuro con una misura ad hoc che imponga ai negozi di tenere gli ingressi chiusi a impianti di riscaldamento o condizionamento accesi. Altra declinazione della giornata in cui l’ecologia è stato il tema ispiratore per eccellenza non poteva non riguardare la raccolta dei rifiuti. Con l’iniziativa patrocinata dal Comune e promossa da Plastic Free. Una ventina i volontari che, armati di guanti e pinze, hanno ripulito la zona di Anconetta. Una spedizione cui ha partecipato anche l’assessore all’ambiente Simona Siotto, terminata con la raccolta di circa 100 chili di rifiuti, per un totale di una quindicina di sacchi. Vario il campionario degli orrori trovati lungo le strade: dalle bottiglie di plastica e di vetro a una batteria per auto, fino a una tenda per porte e a un paio di siringhe. I volontari, capitanati da Giovanni Costantino, hanno setacciato strada Cul de Ola, il parcheggio adiacente al passaggio a livello e la ciclabile verso Cavazzale. Sul fronte delle iniziative culturali, gettonati anche i laboratori didattici per bambini e famiglie al museo di Santa Corona e la prima delle visite guidate domenicali targate “Scopri palazzo Thiene”, con lo Iat che anche ieri ha registrato segnali incoraggianti sotto il profilo delle presenze turistiche. «Fatta eccezione per quanto è accaduto nel pomeriggio - ha commentato a fine giornata l’assessore Siotto -, il resto è andato bene. Va detto però che a livello di sensibilizzazione ambientale, la strada da fare è ancora enorme. L’ho notato anche ad Anconetta, dove tutti gli automobilisti fermi al passaggio a livello tenevano il motore acceso».