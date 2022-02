Muore in 15 giorni colpito da una malattia. Addio al luogotenente Migotto

Una morte improvvisa a causa di una malattia che in appena quindici giorni se lo è portato via. Si è spento ieri, domenica 6 febbraio, in ospedale a Verona il luogotenente Franco Migotto del Reparto Operativo di Vicenza. Aveva 63 anni. Lascia la moglie Luigina e la figlia Selene. Originario di San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, Migotto era stato alla guida del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Cittadella per poi passare a Vicenza. Una persona benvoluta, che aveva ricoperto incarichi di comando nell’Arma. Abitava con la famiglia a Cittadella.