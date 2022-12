Muore un ciclista nello schianto contro un furgone

Stritolato da un pulmino, muore ciclista di 63 anni. È successo poco dopo le 17, in viale della Scienza, in zona industriale, sulla corsia di marcia in direzione Padova. Saranno i rilievi della polizia locale allertata dal Suem 118 a stabilire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Il conducente del pulmino è stato trasferito in codice verde al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Ora a suo carico dovrebbe essere aperto un fascicolo per omicidio stradale. Intanto i veicoli coinvolti nello schianto sono stati sequestrati dal pm di turno e la salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La fiancata sinistra del furgoncino adibito al trasporto persone, quella del conducente per intendersi, era gravemente danneggiata. È probabile che il conducente, forse durante una manovra di svolta, abbia perso il controllo nel mezzo abbia colpito il guardrail a bordo strada. Il guidatore non si sarebbe avveduto del ciclista che procedeva in direzione Padova, arrotandolo. Secondo quanto è stato possibile appurare, il 63enne (di cui al momento sono state diffuse solo le inziali, T.G.) è morto sul colpo dopo aver riportato gravissimi danni alla testa.