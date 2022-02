Dalla raccolta delle olive a "re dell'acciaio": il capitano d'industria dal cuore grande

Molti anni dopo, nel reparto di terapia intensiva che con la propria filantropia aveva contribuito a migliorare, il capitano d'industria Nicola Amenduni si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre l’aveva condotto a conoscere la colata di ghisa nello stabilimento di Bari. Solo una penna come quella di Gabriel Garcia Marquez saprebbe raccontare i 103 anni (sarebbero stati 104 il 4 aprile), non di solitudine ma vissuti pienamente di don Nicola, come tutti lo chiamavano a Vicenza. Ed è verosimile immaginare che tra gli ultimi pensieri del grande imprenditore, anima delle Acciaierie Valbruna, ci sia stato proprio quello per suo padre Michele. «Non mi era ancora spuntata la barba – raccontava a proposito di quell’esordio industriale – ed ero estremamente incuriosito dal liquido incandescente che osservavo colare negli stampi e prendere poi il colore e la solidità della ghisa». Correva l’anno 1931, Amenduni di anni ne aveva appena compiuti 13 e il mondo stava cercando faticosamente di riprendersi dalla catastrofica crisi del ’29. Temprato da quel battesimo di fuoco, l’imprenditore pugliese ha attraversato due secoli affrontando le sfide più difficili vincendole col lavoro e con l’esempio, sfuggendo i riflettori della vanità. La sua corsa si è fermata ieri mattina all’ospedale da cui ha preso il nome la Fondazione San Bortolo, da lui fondata e sviluppata proprio perché voleva che parte della sua ricchezza fosse destinata al miglioramento continuo delle strutture sanitarie. Il Covid se lo è portato via a tradimento e ora Vicenza, il Veneto, l’Italia piangono l’innovatore e l’imprenditore che non soltanto ha saputo far decollare le Acciaierie Valbruna “ereditate” dal suocero Ernesto Gresele, ma ha stabilito un legame così forte con un territorio che, alla fine, ha riconosciuto come proprio. Lui che, venendo dalla Puglia, è stato all’inizio bersagliato dal solito epiteto di terrone salvo poi essere riconosciuto come vero federatore dei lavoratori di nord e sud, cavaliere del lavoro effettivo, senza bisogno di certificati o cerimonie che rifuggiva come la peste. Ne sanno qualcosa tutti gli imprenditori, gli operai, financo i nemici che tante volte sono saliti al quinto piano della palazzina degli uffici in viale della Scienza per chiedere, e ottenere, aiuti concreti ovviamente senza alcuna pubblicità. Perché chi fa del bene veramente non ci tiene che si sappia.

Per raccontare la sua storia si potrebbe partire dalla fine, con il gruppo in mano ai cinque figli Michele, Enrico, Maurizio, Massimo e Antonella, che nell’anno della pandemia, il 2020, ha saputo archiviare un utile consolidato vicino ai 50 milioni, con un fatturato di oltre 850 milioni e un patrimonio netto di oltre un miliardo e 100 milioni di euro. L’assemblea degli azionisti da lui presieduta ha disposto di mandare a riserva tutto l’utile, segno tangibile di considerazione per il futuro degli oltre 2.600 dipendenti. Questo è il biglietto da visita che Ernesto Gresele aveva già saputo leggere negli anni 50, quando rimase colpito dall’intraprendenza del cliente alla ricerca di materiale speciale per la realizzazione delle macchine olearie. Michele Amenduni era scomparso nel 1940 e il figlio Nicola, saltando in groppa alla voglia di rinascita che arriverà nel Dopoguerra sulle ali del Piano Marshall, era stato capace di costruire un gioiello di azienda. Dagli affari all’amore il salto era stato breve ma non casuale. Don Nicola amava ricordare l’incontro con Maria, anzi, Mariuccia, in visita a Bari con i genitori in quegli anni 50 dove si cominciava a respirare il boom. «Mentre passeggiavamo, la gente mi salutava con deferenza - e questo indusse Maria a pensare preoccupata che io fossi un boss mafioso». Ma quel boss di lì a poco se lo sposerà e, sotto gli auspici di Padre Pio, insieme daranno vita a una grande famiglia e a una grande impresa.

Ci sono stati momenti buoni e momenti difficili in questa lunga traversata nel mare aperto della competizione. «L’economia è come l’onda - disse in occasione di un assemblea di Confindustria Vicenza nel 2005 - prima va su, poi viene giù, poi torna su. E sempre stato così. Sarà così anche stavolta». Nel frattempo il gruppo Acciaierie Valbruna si è fatto sempre più solido, ha investito in altri settori (vedi le partecipazioni in Aedes e in Generali), col doloroso incidente di percorso delle popolari venete («Abbiamo perso decine di milioni - disse - ma mi preoccupa quello che hanno perso i piccoli azionisti») e ha retto a ogni tipo di mareggiata. Ma saranno sempre le colate incandescenti di metallo che affascinarono il ragazzino di un tempo a illuminare il futuro di una strada rischiarata dal suo esempio.