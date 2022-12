Mondomotori, in Fiera a Vicenza un weekend dedicato alle due e quattro ruote

È in arrivo un fine settimana all’insegna della passione per gli amanti delle due e quattro ruote del Nordest. Mondomotori, il salone di Italian Exhibition Group dedicato alla mobilità su strada, apre domani - sabato 3 dicembre - le porte del quartiere fieristico di Vicenza ad appassionati e professionisti di settore per una due giorni espositiva dell’universo auto, moto e bici e un programma di eventi, convegni, premiazioni e test drive.

Le anime dell'universo motori

Mondomotori concentrerà le offerte del nuovo e dell’usato dei concessionari e rivenditori auto al padiglione 7, vetrina per gli autosaloni del territorio. Al padiglione 6 lo spazio dedicato alle due ruote, area dedicata alla passione motociclistica che ospiterà anche i moto club del Triveneto, le diverse declinazioni dell’universo offroad, il focus sul custom di Terre di Moto e le premiazioni dell’Italian Motorcycle Championship, le iniziative del Vespa Club Vicenza e la mostra Moto d’Autore di Tamburini Moto.

Il passato tra veicoli d'epoca e mostre in programma

A Mondomotori, nella mostra mercato collocata al padiglione 1, troveranno spazio modelli storici a due e delle quattro ruote grazie a privati, circoli e associazioni e a dieci Club ASI del Triveneto. Due giorni per riassaporare il fascino del passato anche grazie a ai filmati dedicati al ‘900 di FIAT Lux, a cura di Cine FIAT, al tributo alla prima auto circolante in Italia di Ritorno al futuro e ai primi raduni motociclistici degli anni trenta, eventi di domenica 4 curati entrambi da Historic Club Schio.

Test drive, experience e raduni green

La due giorni di IEG offrirà la possibilità di partecipare a test drive del nuovo e dell’usato, prove di guida sicura e di drifting nella zona esterna al padiglione 6. Grazie al Park Club Fuoristrada Vicenza, i visitatori potranno anche provare sessioni di offroad a bordo di un fuoristrada, mentre i più piccoli saranno attesi dalle minimoto elettriche nell’area gestita da FMI – Federmoto e dalla realtà virtuale nell’area gaming del padiglione 7. Domenica 4 si terrà inoltre il Palladian Electric Tour, raduno organizzato in collaborazione con il Tesla Club Italy e AndiamoElettrico.it.

Eventi e incontri con i campioni

Mondomotori sarà terra di incontri per sportivi e appassionati grazie alla presentazione dell’edizione 2023 di Rally Meeting, evento organizzato da ACI Automobile Club Vicenza, prevista per sabato 3 con la partecipazione del campione Miki Biasion. Campioni ACI anche domenica 4 con l’appuntamento sul calendario delle navigatrici venete in ricordo di Ilenia Ossato, mentre nello stesso giorno si terranno le premiazioni di Mondomotori HEROES, premio istituito per valorizzare giovani promesse e talenti affermati, testimoni e portatori di cultura sportiva.

Convegni e formazioni

I professionisti di settore saranno attesi sabato 3 dicembre da un calendario di incontri alla Mondomotori Arena (pad. 7) che verrà inaugurato con il convegno curato dalla sezione di Vicenza di FMI e intitolato “Sicurezza stradale e moto fuoristrada”. Successivamente, il convegno formativo “Turismo sostenibile. Dall'auto alla bici: giornalismo e transizione ecologica” organizzato da Italian Travel Press in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti del Veneto coinvolgerà i giornalisti del settore travel per approfondire la tematica del turismo ecosostenibile e responsabile. Infine, il meeting di Infomotori (Sala Tiziano) dedicato a concessionari e agenti, talk show che si concluderà con le premiazioni dei Top Dealers Italia 2022.

Orari e biglietti

Orari di apertura al pubblico: sabato 3 e domenica 4 dicembre dalle 9 alle 19.

Costo del biglietto:

Biglietto in fiera: 15 euro

Biglietto online: 12 euro

Biglietto ridotto: 10 euro

Biglietto raduni/club: 5 euro

Biglietto ditta: 7 euro



Promo un omaggio ogni due acquisti: i visitatori che acquistano online 2 biglietti, sia a prezzo intero (12 euro) che ridotto (10 euro), avranno un biglietto omaggio.

Ingresso gratuito: