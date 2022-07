L'antifascista vicentino che creò il cimitero degli animali con la gallina del Duce

A Roma, nel quartiere Portuense, esiste l’unico cimitero autorizzato di tutta la capitale ad ospitare gli animali domestici: a fondarlo fu un vicentino antifascista ma, ironia della sorte, tutto nacque grazie al Duce.

La storia inizia quando, nel 1923, Mussolini acquistò al mercato tre galline. Due morirono subito, mentre la terza divenne compagna di giochi dei suoi figli. Quando, poco dopo, morì anche questa, Mussolini si rivolse al suo veterinario di fiducia, il vicentino Antonio Molon, andato a Roma durante la guerra e antifascista, che aveva un piccolo pezzo di terra, e gli chiese di poter seppellire lì la gallina, in modo che i figli potessero andare a trovarla.

Dopo quasi un secolo da quel giorno, il cimitero di Casa Rosa è in mano al figlio di Antonio, Luigi, e ormai ospita più di 800 animali.

Inizialmente erano soprattutto esponenti dell’alta borghesia romana e rivolgersi a Casa Rosa (nel cimitero riposano anche gli animali di Anna Magnani e Federico Fellini, ma anche il cane Michael di Brigitte Bardot solo per citarne alcuni), ma Luigi Molon afferma di non fare distinzioni tra animali “vip” e non, chiunque può rivolgersi a lui per trovare uno spazio che accolga il suo amico a quattro zampe, anche se i posti sono limitati.

«Casa Rosa non è l’unico cimitero per animali domestici in Italia, ma in Lazio manca una legge specifica che ne regoli l’esistenza. L’attività mia e di mio padre esiste grazie a una licenza erogata direttamente dal Comune di Roma, che è stata rinnovata l’ultima volta nel 1984, e perché ha la fortuna di trovarsi su un terreno adatto alla sepoltura degli animali - spiega Luigi Molon -. Infatti, se il proprietario non possiede un terreno dichiarato adatto alla sepoltura, la sua unica opzione è quella di cremare l’animale, poiché se, per esempio, fosse sepolto in corrispondenza di una falda acquifera, questo ne provocherebbe la contaminazione».

«Per poter dare sepoltura al proprio amico a quattro zampe a Casa Rosa è obbligatorio un contratto di cinque anni ma - racconta Luigi Molon - la maggior parte delle persone continua poi a rinnovarlo».

Ogni piccola tomba porta il nome, quasi tutte una dedica, dei giochi, magari il guinzaglio o la copertina preferita. «Moltissime sono le persone che vengono regolarmente a trovare i loro animali, alcuni anche tutti i giorni, come se li portassero a passeggio» racconta Molon.

Nel 1988 ha trovato sepoltura a Casa Rosa anche Greta, una leonessa, che riposa vicino a Duchessa, una gatta morta nel 2008. La tomba più sfarzosa è probabilmente quella di Dreys, un cane sepolto sotto a una lastra di marmo nero dal costo di 12mila euro, mentre l’animale più curioso è forse una tartaruga di nome Ruga. Ma, ovviamente, abbondano cani, gatti, criceti, pappagalli, canarini, papere, cavalli, conigli e addirittura un passero.

«Non tengo nemmeno il conto delle inumazioni che vengono fatte ogni anno - aggiunge Molon - le persone mi chiamano a ogni ora del giorno e della notte e, quando mi danno conferma, spazio permettendo, nel giro di due ore è tutto pronto per la sepoltura».

Il problema della sepoltura degli animali domestici, però, non è secondario. In Lazio, per esempio, la mancanza di una regolamentazione regionale precisa comporta che spesso, chi non trova uno spazio a Casa Rosa e non vuole cremare il suo animale domestico, decida o di seppellirlo illegalmente in giardino, rischiando, appunto, di contaminare le falde acquifere, o di gettarlo nella spazzatura, aumentando esponenzialmente il diffondersi di malattie.

«Permettere di creare altri un grande segno di civiltà – riflette Molon – un gesto che dobbiamo a noi stessi e, soprattutto, ai nostri amici a quattro zampe, in modo da non spezzare il legame che si era creato durante la loro vita. Quando muore una persona si parla di cadavere, mentre se muore un animale di carcassa. Questo è il motivo per cui esistono ancora così pochi posti come il mio».