Vescovi: «Classe dirigente nazionale fa pena», Bonomi: «Basta depredare futuro dei giovani»

ORE 13 A chiudere l'assemblea è stato l'intervento del presidente nazionale di Confindustria, Carlo Bonomi: «Occorre una riforma strutturale seria, con visione alta, capacità di concentrare le risorse su quelle leve che possono davvero sollevare il Pil».

«Non scioperi, né spallate, ma confronti seri perché c’è in ballo il futuro dell’Italia», l'auspicio di Bonomi. «Noi dobbiamo capire - ha aggiunto - dove si vuole portare il Paese nei prossimi 20-30 anni. Serve necessariamente un programma dì lungo periodo».

«All’Italia serve una riforma strutturale seria, basta depredare il futuro dei giovani» ha detto Bonomi. «Una riforma - ha precisato - che comprende anche l’istruzione secondaria e terziaria, non i 2 milioni e 400 mila banchi o di 21 mila assunti. Le riforme si fanno non per chi lavora nelle scuole ma per chi le frequenta, lì va fatta la riforma». E non sostituire «quota 100 con quota 101 alla fine dell’anno prossimo - ha rilevato Bonomi - perché sarebbe di nuovo un aggravio sulle spalle dei giovani. E non va fatto, perché non è quella la staffetta generazionale. "Uno che esce, ne entrano due", non è quello lo strumento».

ORE 12.30 «In questo momento c’è una situazione sociale che rischia di esplodere». È quanto ha detto oggi a Schio, durante l’assemblea generale di Confindustria Vicenza, il segretario della Cgil, Maurizio Landini. «Il punto cruciale - ha aggiunto - è quello di superare la precarietà che secondo me è il male della nostra stagione». «Chi per vivere ha bisogno di lavorare - ha concluso - non deve essere messo in competizione con altre persone. Quindi bisogna costruire un nuovo modello sociale emettendo al centro la persone».

ORE 11.30 Il presidente del Veneto, Luca Zaia: «Chi produce ricchezza (che vuol dire anche occupazione), deve essere punto di riferimento sociale, non un problema sociale. Bisogna togliere il clima di odio»

ORE 11 È iniziata a Schio, nella sede Gps all'ex Smit, l'assemblea annuale di Confindustria Vicenza. Dal palco Luciano Vescovi, nella sua ultima assemblea da presidente a Schio, nella sede GPS alla ex Smit, non le manda a dire. «Il problema vero che avvertiamo nel Vicentino - attacca - è che c’è una classe dirigente nazionale che fa pena, con troppi ministri scarsi e privi di competenze». «Vogliamo uno stato attento - aggiunge -, che sia al nostro fianco, non che faccia debito per distribuire soldi a pioggia che non servono a niente».

ORE 9 C'è un enorme capannone, nella zona industriale di Schio, che oggi, sabato 3 ottobre, accoglierà mille persone. Distanziate. Ognuna occuperà una sedia lasciandone due di libere a fianco. È tutto pronto, dagli ingressi all'area stampa, compresi i 2 mila quintali di bobine di carta che faranno da contorno alla platea; tutto a posto dopo oltre un mese di lavori intensi. Sul palco, incorniciato da un megaschermo, oggi si parlerà d'impresa. E di lavoro. Si parlerà di futuro, ora che è così incerto.

"Italia anno zero: riscrivere il futuro" è il titolo scelto per l'assemblea annuale di Confindustria Vicenza che andrà in scena in quei 20 mila metri quadri coperti dove passato, presente e futuro si tengono per mano. È la sede dell'ex Smit Textile, rinata a nuova vita dopo l'acquisizione da parte della Gps spa, l'azienda presieduta da Daniele Grotto, leader nella produzione di shopping bags, borsette di carta. Schio, oggi più che mai, sarà capitale italiana del fare impresa: arriveranno Carlo Bonomi, presidente nazionale di Confindustria - che si confronterà con Maurizio Landini, segretario generale della Cgil - e Luca Zaia, presidente del Veneto. Parola d'ordine: vincere l'ultima sfida, quella dell'economia nell'era Covid.

«Ripartiamo da qui, dalla fabbrica, da nuovo sito produttivo che ha recuperato un'importante area industriale. Realizzare l'Assemblea in un contesto così simbolico - ha sottolineato il presidente Luciano Vescovi - vuole essere un'occasione per dare un segnale concreto di rinascita». «Sono convinto - è il messaggio di Vescovi - che il confronto tra le parti sociali sia l'unica vera strada per superare i limiti dell'attuale sistema che va rivisto in maniera organica e, per diversi aspetti, anche in maniera radicale: si pensi alle politiche attive del lavoro e alla formazione. In questo senso Vicenza è sempre stata una provincia aperta alla sperimentazione e particolarmente attenta alle nuove necessità dei mercati mondiali e delle persone che lavorano in azienda».