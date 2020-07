Una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sul Veneto, colpendo a macchia di leopardo gran parte della regione, Vicentino compreso. Forti piogge, bombe d’acqua, grandine e vento hanno causato danni e disagi in diverse zone.

In un'ora sono state un'ottantina le chiamate arrivate alla centrale operativa dei vigili del fuoco per richieste di intervento per allagamenti, alberi e rami caduti, ma anche coperture e tetti danneggiati. Particolarmente colpite le zone di Lonigo, Orgiano e Sossano.

Per quanto riguarda il resto del Veneto, il maltempo ha colpito soprattutto nel veronese e nel trevigiano.