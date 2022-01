Addio alla prof. Graziella che amava i suoi "discepoli"

Per sé, a richiesta, rivendicava la definizione di “maestra”. La preferiva a “professoressa”. Di sicuro l’“insegnamento” è stata la missione per la quale ha speso la vita intera. Maestra anziché professoressa, insegnamento sono tra le mille e mille parole su cui Graziella Azzarini De Munari fino a ieri ha intrattenuto, interrogato, richiamato i suoi discepoli. Anche qui, non alunni ma discepoli. Perché le parole hanno un peso, un senso, un etimo, un suono, un valore. Le parole sono importanti.

Graziella lo ha insegnato per quattro decenni ai “suoi” ragazzi del liceo Quadri e dell’istituto Canova. Che fossero liceali o aspiranti geometri, a lei non interessava affatto: a ciascuno dei suoi scolari ha cercato di trasmettere i suoi saperi e il suo amore per la conoscenza, per la letteratura italiana, per la lingua latina e greca, per i Classici. In tutti i suoi scolari ha cercato di esplorare con inesausta “ars majeutica” l’innato talento ed esaltarlo quando era ancora acerbo, insospettabile, magari negato.

Graziella Azzarini De Munari aveva compiuto 90 anni il 6 dicembre. Da tanto tempo, dunque, aveva lasciato la cattedra. Ma i suoi discepoli li ricordava tutti, uno per uno, con una memoria prodigiosa fino all’ultimo dei suoi giorni. Memoria prodigiosa e quotidianamente alimentata da infinite letture. Una sopra tutte: Dante con la sua Commedia. Impossibile andare a farle visita nel suo appartamento in via Pizzocaro senza trovarla intenta a compulsare una edizione critica del sommo maestro, sempre aperta sulla scrivania in studio o sul tavolo della cucina. Della Commedia conosceva a memoria ogni verso: ne ha dato prove formidabili anche nelle tante lezioni tenute per la “Dante Alighieri” vicentina.

Mi accadde di riferirle una volta un aneddoto riguardante Pablo Casals, uno dei massimi violoncellisti del ‘900. Quand’era ormai vecchissimo, un suo allievo gli chiese: «Maestro, come mai ancor oggi dedicate 2-3 ore al giorno allo studio di spartiti che conoscete perfettamente?». La risposta di Casals: «A tratti, mi pare di iniziare a percepirne il pensiero». Graziella sorrise, ci si ritrovava.

L’ironia le apparteneva geneticamente, poiché era nata a La Spezia e però si sentiva e in tutto intimamente era toscana. Dei toscani - di quelli che pretendono d’essere depositari d’una indiscutibile primogenitura culturale/linguistica - non aveva però la spocchia. Tant’è che mai ha espresso rimpianto per non aver dato seguito alla carriera universitaria.

Uscita dalla Normale di Pisa con il massimo dei voti e con una tesi sperimentale sulla lingua ittita, con docenti eccellenti come l’italianista Luigi Russo, avrebbe ben potuto ambire a un percorso accademico. Ma anche nella nostra ultima conversazione, la sera della vigilia di Natale, lumeggiando il numero di 700-800 discepoli coltivati nelle scuole superiori vicentine e considerando di aver accompagnato per mano i quattro figli Cesare, Barbara, Salvatore, Luca, ha serenamente considerato di aver realizzato la propria missione.

Vorrei infine proporre la mia diretta testimonianza, per illuminare nel concreto il suo profilo di insegnante. Aveva forse intuito che le pagine e l’inchiostro sarebbero divenute il mio pane: mi dava appuntamento nella biblioteca della scuola, poiché desiderava sostenermi nelle mie scelte di lettura (come so faceva con tanti). E non paga di questo, quand’ero ancora sui banchi, capitava che mi facesse avere a prestito qualche suo libro personale che riteneva imperdibile. Non basta: mi accompagnò varie volte al teatro Olimpico, ad assistere a qualche tragedia classica. Nel preparare gli esami universitari di latino in particolare, l’ho poi avuta al fianco e posso dire con divertimento di entrambi.

Graziella era esigente, prima di tutto con se stessa, e della disciplina, del metodo, della costanza negli studi è stata fierissima testimone e vessillifera. Un autentico esempio. E poiché tutti noi viviamo e ci formiamo sugli esempi in cui ci imbattiamo, oggi è tempo di dire che la scuola italiana ha avuto in Graziella Azzarini De Munari un fortissimo esempio.

A proposito, con un sorriso lei ricorderebbe ora che “professore” è colui che fa professione dell’insegnamento e dunque ne trae lucro; che l’“insegnante” è colui che segna di sé; che “maestro” indica letteralmente “il maggiore”, insomma colui che ci guida per anzianità, esperienza, sapienza.

Nei suoi insegnamenti, Graziella vive ancora.