Luna park a tempo pieno. «Sicurezza senza pass»

Zucchero filato a colazione. E poi una corsa sugli autoscontri, qualche tentativo alla pesca dei cigni, due giri sulle seggioline. Ma anche il pranzo nelle tavolate davanti ai chioschi di street food, la passeggiata lungo i viali, quattro salti sui tappeti elastici e così via, fino a sera. È un luna park per tutti i gusti e per tutte le ore quello che ha aperto ieri a Campo Marzo in attesa dell’inaugurazione il 27 agosto. Con una decina di attrazioni già arrivate e in funzione dal pomeriggio, si alza il sipario sulla Festa dei Oto, in programma fino al 19 settembre. Un mese di intrattenimento e animazione per cercare di allietare la strana estate dei vicentini - la seconda in clima covidico – offrendo occasioni di svago all’aperto e senza obbligo di green pass.

«Non serve per accedere all’area – conferma Katiuscia Casagrande, mentre allestisce cavallucci e personaggi per la “Gioia dei bambini”, che è anche il nome della sua giostra – qualche collega lo chiederà ma ognuno si regola, per quanto ci riguarda abbiamo visto lo scorso anno che con il distanziamento e la mascherina la sicurezza è garantita. Il più delle volte sono i genitori a prendere precauzioni, senza bisogno del nostro intervento».

Niente carta verde nemmeno per la “Torre panoramica” e il tiro a segno di Alex Garbini, che confida sul lungo periodo di apertura per recuperare una stagione complicata: «Siamo arrivati ieri e staremo fino a quando sarà possibile, anche perché molte fiere in Veneto hanno dato forfait o sono state ridimensionate - spiega - la speranza è che la gente abbia voglia di uscire a divertirsi, l’anno scorso c’era stata una buona risposta».

Sono 46 le attrazioni che opereranno a regime, tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 a mezzanotte (dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 a mezzanotte nei festivi), con un’ulteriore concessione di mezz’ora nei prefestivi e il 7 settembre. Un ampliamento di orario voluto dall’amministrazione comunale sia in un’ottica di rivitalizzazione della zona, come sottolineato dall’assessore alle attività produttive Silvio Giovine, sia per diluire gli accessi ed evitare assembramenti.

Nonostante la “liberalizzazione” oraria, però, almeno per questa prima settimana di rodaggio non sembrano molti i gestori intenzionati ad aprire fin dal mattino: «Aspettiamo che arrivino tutti i colleghi e poi cercheremo di accordarci su un orario comune e condiviso», commenta il titolare del “Maxi fun”, proprio all’ingresso del parco divertimenti. Lui - e non è il solo - non nasconde la preoccupazione per un altro problema storico lamentato da organizzatori e frequentatori del luna park: la presenza di spacciatori e tossicodipendenti. Se i primi ieri mattina non si sono visti - il parco era controllato da militari dell’esercito e forze dell’ordine - i secondi, purtroppo, non sono mancati. Scesi da via Gorizia, ormai da tempo quartier generale di una decina di sbandati, in tre bivaccavano sotto gli alberi a due passi dalle giostre, tra fazzoletti sporchi, pezzi di stagnola e cappucci di siringhe.

Episodi che potrebbero essere scoraggiati dal ritorno, dopo dieci mesi, del ristorante “Fonzarelli’s”. Il locale nell’esedra di Campo Marzo, chiuso da ottobre, ha infatti riaperto ieri. «Non riuscivamo a trovare personale dopo la chiusura per le restrizioni Covid - racconta il responsabile Luca Piasente - ora abbiamo completato lo staff e siamo pronti per riprendere». In questi primi giorni la caffetteria funzionerà soprattutto in fascia pomeridiana, ma l’obiettivo, da settembre, è garantire la copertura per tutto il giorno, dalla colazione al dopocena, dalle 8 alle 22.30.