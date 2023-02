Il Lotto premia ancora il Veneto e in particolare il Vicentino. In città si è infatti registrata una vincita da 19mila euro. Medesima cifra è stata vinta a Belfiore (Verona). Mentre, come riporta Agipronews, a Montebelluna, in provincia di Treviso, un fortunato giocatore ha vinto 31.500 euro e a San Martino di Lupari, in provincia di Padova, sono stati vinti 28.425 euro.