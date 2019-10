VICENZA. Un autobus su due di tutti quelli presenti in provincia deve ringraziare le deroghe alle ordinanze anti smog, perché senza quelle postille rischierebbe di rimanere ai box. Secondo i dati Aci, aggiornati alla fine del 2018, su una flotta di oltre mille autobus circolanti nel Vicentino - tra pubblici, privati, per il noleggio o altri usi - più della metà rientrano nelle classi tra l'Euro 0 e 3, quelle dunque interessate dai blocchi del traffico. Tendenza che si conferma - con numeri leggermente migliori - in città. Per quanto riguarda l’età media, secondo un’elaborazione del centro ricerche Continental autocarro su dati Aci, a fine 2018 il 78 per cento degli autobus in circolazione in Veneto risulta immatricolato fino al 2012. Nella graduatoria regionale, la provincia berica non brilla, anzi, è al terzo posto per anzianità dei mezzi. Rovigo è maglia nera con l’87,3 per cento degli autobus con più di sei anni, segue Venezia con l’80,6 per cento, Vicenza 79,9, Verona 77,7, Padova 76,7, Treviso 75,6 e Belluno 71,5.

Alessia Zorzan