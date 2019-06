VICENZA. Uno dei primi contagi “stagionali” è avvenuto pochi giorni fa ad Aprilia. Secondo quanto raccontato da Il Messaggero, il dipartimento di prevenzione dell’Asl di Latina ha informato il sindaco dell’accertamento di un caso di Chikungunya, malattia virale trasmessa dalla zanzara del genere "Aedes". Certo, il contagio in base ai primi riscontri sarebbe avvenuto in Brasile, ma ciò non significa che lo stato di attenzione non sia reale; non solo nel Lazio, ma anche in Veneto.

Proprio due giorni fa il sindaco Francesco Rucco ha firmato l’ordinanza «per la prevenzione delle Arbovirosi» (virus trasmessi dagli animali attraverso la puntura), obbligando i privati a non abbandonare in casa, nei giardini o nei terrazzi oggetti e contenitori in cui possa raccogliersi l’acqua piovana. Un’indicazione da rispettare; pena la sanzione da 300 euro.

Meglio prevenire che curare, è proprio il caso di dirlo. Perché di recente nel Vicentino non si sono registrati casi di contagio; tuttavia, come si legge nel provvedimento siglato dal sindaco, «secondo quanto risulta dal “Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori” a partire dal 2007, e nel Veneto dal 2008, si è assistito all’aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune Arbovirosi tra le quali la Dengue e la febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di malattia da virus West Nile, il cui agente vettore è la zanzara comune (Culex pipiens)».