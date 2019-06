VICENZA. È il Veneto la regione dello Stivale con gli alberghi, i ristoranti, le pasticcerie e i caffè a più alto tasso di storicità. E Vicenza è la terza città del Veneto a distinguersi.

A dirlo, la 43esima guida ai “Locali storici d’Italia”, presentata oggi a Milano che nella nostra regione registra infatti ben 35 dei 215 locali recensiti, 19 dei quali a Venezia, prima città in Italia per numero di referenze. Tra le altre città anche Verona con 7 Locali storici sul territorio provinciale, inseguita a distanza da Vicenza (Birraria Ottone e Nardini a Bassano, La Meneghina a Vicenza, Carlotto a Valdagno), Belluno (2), Treviso (2) e Padova (1).

Per Enrico Magenes, presidente dell’Associazione Locali Storici d’Italia che da 43 anni cura la Guida gratuita: «Questi locali rappresentano dei veri e propri ‘musei dell’ospitalità e del gusto’ made in Italy, una risorsa eccezionale per il turismo che consente di scoprire concretamente, attraverso testimonianze, arredi e ricordi, il patrimonio storico del nostro Paese».

Nella classifica per regioni, la medaglia d’argento va alla Lombardia (32 locali), seguita da Toscana (28), Piemonte (22), Liguria (21) e Campania (20). Sul fronte delle province, Genova segue Venezia con 17 referenze, mentre Torino e Napoli (entrambe a 15) si dividono il 3° posto subito prima di Milano e Firenze (14).