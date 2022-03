Linea ferroviaria Vicenza-Schio. Patto da 75 milioni per l’elettrificazione

A volte anche la forma ha il suo peso, soprattutto se ci sono 75 milioni di euro da destinare, con l’obiettivo di vederli utilizzati e non lasciati sul tavolo mentre attorno si alimentano polemiche. Ecco dunque che il Vicentino - nel senso di amministratori locali, parlamentari e categorie economiche - si compatta sul tema dell’elettrificazione della linea ferroviaria Vicenza-Schio, chiedendo in modo unitario che vengano stanziate le risorse ministeriali necessarie per il potenziamento della linea, ad oggi presenti solo sulla carta.

Una foto di famiglia da inviare a Roma e scattata dopo le polemiche che hanno tenuto banco nelle scorse settimane sulla questione del passaggio a livello di Anconetta. Tensioni sulle quali era intervenuto anche il consigliere provinciale con delega allo sviluppo della mobilità e dei trasporti su gomma e ferro - nonché sindaco di Schio - Valter Orsi, con una lettera aperta in cui ha voluto «richiamare tutti al buonsenso politico e alla necessità di far squadra per arrivare a far stanziare ufficialmente le risorse finalizzate all’ammodernamento ed efficientamento della tratta Vicenza-Schio».

Ieri l’occasione per fare quadrato, con un incontro on line tra i rappresentanti del territorio che hanno risposto all’appello della Provincia per “contarsi” e programmare un’azione comune. Presenti i parlamentari Silvia Covolo, Erik Pretto, Germano Racchella, Maria Cristina Caretta; il consigliere provinciale con delega ai trasporti Giancarlo Acerbi; i sindaci degli otto Comuni interessati al passaggio della tratta ferroviaria, ossia Dueville, Marano, Montecchio Precalcino, Monticello Conte Otto, Schio, Thiene, Vicenza, Villaverla; la Camera di Commercio con il presidente Giorgio Xoccato e le categorie economiche (Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Cna, Confprofessioni Veneto, Confesercenti, Coldiretti e Confagricoltura).

Il nodo è economico. La tratta Schio-Vicenza, inserita nel Documento programmatico del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel dicembre 2021, necessita ora di copertura finanziaria, in modo da iniziare in maniera concreta ad affrontare il tema dei lavori sulla linea con Rfi e Regione. L’obiettivo, dunque, è di concretizzare lo stanziamento di 75 milioni di euro che, ad oggi, risulta ancora sulla carta. Risorse che permetterebbero di avviare la fase di effettiva programmazione e di elettrificazione della tratta, ritenuta una dorsale rilevante anche come asse di collegamento all’Av-Ac. Le risorse, in ogni caso, non contemplano la sistemazione del passaggio a livello di Anconetta, che necessita per la sua particolarità di uno stanziamento mirato.

«Tutti i presenti - fanno sapere da palazzo Nievo - hanno supportato la richiesta ai parlamentari affinché si instauri un gioco di squadra finalizzato a cogliere l’obiettivo, che, mai come in questo momento, sembra raggiungibile e reale». Da parte dei parlamentari l’impegno a confrontarsi tra loro già la settimana prossima per identificare una strategia condivisa. «È stato fatto un ulteriore passaggio importante nell’ottica di un territorio che chiede a gran voce risposte concrete da tanto tempo attese - il commento del consigliere Orsi - la disponibilità al lavoro congiunto, espresso dai parlamentari presenti, e la loro proposta di organizzare anche un incontro col ministro a cui far partecipare i vari rappresentanti del territorio mostra un contesto provinciale unito e determinato a giocarsi tutte le carte per non rimandare ulteriormente gli interventi». «Questo coordinamento - ha aggiunto - sta diventando massa critica e aggiunge un tassello a quello posto con l’incontro fatto con l’assessore regionale Elisa De Berti e il suo staff, nel quale ci si è allineati con la Regione. La volontà di tutti è la stessa: tessera dopo tessera si vuole completare il mosaico».