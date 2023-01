Confindustria, Dalla Vecchia: «Vicenza ora decida su campus e treni»

L’ottimismo insito nel dna degli imprenditori deve essere scecherato con l’indispensabile ingrediente del realismo. Solo così esce un cocktail perfetto per affrontare il futuro e, in qualche modo, programmarlo. Laura Dalla Vecchia, presidente di Confindustria Vicenza, non si esalta dopo gli ottimi risultati ottenuti dal sistema produttivo berico negli ultimi anni sfregiati dalla pandemia e non si deprime di fronte ai segnali non molto incoraggianti che si intravedono all’orizzonte.

Presidente, cominciamo con una prima domanda da “oroscopo”: come è stato il 2022 e come sarà il 2023 per l’industria vicentina?

Abbiamo concluso un 2022 che, nel suo complesso, è andato bene. Questo non ci esime dall’avere ben presente che per alcuni settori, invece, è stato un anno molto difficile, con le relative ripercussioni di breve-medio termine. Il 2023, infatti, sarà un nuovo anno con nuove incertezze, un anno in cui non potremmo contare più di tanto sull’inerzia del rimbalzo del 2021 e sulla tenuta del 2022. Sono forze che si stanno esaurendo.

E come si fa a ricaricare il sistema?

Dobbiamo cercare nuovi spunti di crescita in un mondo che continua a ri-cambiare. E quindi, non solo e non tanto come singole aziende, le vicentine sono peraltro tra le più flessibili al mondo, quanto come territorio e come Paese: dobbiamo rimuovere gli ostacoli che ci fermano e cercare nuovo propellente per lasciare spazio a ricercatori e giovani nel trovare le soluzioni del domani. Ma dobbiamo farlo qui, nel Vicentino.

Partendo da che cosa?

Lo ripeto per l’ennesima volta perché spesso pare ci sia poca voglia di capire: si punti tutto su scuole, università e infrastrutture.

Giovani e scuola, in particolare l’università, sono le priorità a cui fin dall’inizio del suo mandato alla guida degli industriali vicentini, lei ha puntato: a che punto siamo?Sappiamo quello che serve: scuole tecniche, scuole che coinvolgano le professionalità e le competenze che ci sono nelle aziende del territorio. E poi un’università attrattiva, dove si studia bene, con risorse per fare ricerca assieme al territorio e dove si viva bene. In questo senso conta tantissimo una città a misura di Generazione Z. Invece, purtroppo, ad oggi abbiamo visto sparire dai radar il tema del campus universitario, che avevamo sollevato già nell’autunno 2021, e su cui ora sembra non ci sia alcun interesse. Invece Vicenza, come città e come provincia, ha estrema necessità di un’università che cresce, che lascia da parte i campanili e le gelosie, come è stato fatto per la mensa. A questo proposito, faccio i miei complimenti e auguri al nuovo presidente della Fondazione Studi Universitari Adamo Dalla Fontana.

Sul fronte infrastrutture Confindustria Vicenza ha insistito sul concetto di metropolitana leggera da progettare in affiancamento alla Tav. Vede progressi?

Quando parliamo di infrastrutture ci riferiamo a quelle fisiche e a quelle digitali. Ma soprattutto infrastrutture moderne, sostenibili. Penso ai mezzi pubblici, ai treni. Siamo stanchi di sentire parlare di metropolitana di superficie senza progetti. O con progetti fermi solo agli annunci da mesi o da anni. Oggi il sistema ferroviario veneto funziona in maniera troppo limitata. A livello regionale abbiamo un’Olimpiade da ospitare, bisogna permettere al mondo di essere connesso non solo con Venezia, ma, da lì, a gran parte del territorio. Quello che produce merci, servizi e bellezza. Che non è solo Venezia. Ma neanche solo Vicenza o Verona. Siamo un territorio con realtà importanti sparse nelle valli, nella provincia. Zone che oggi, con l’eccezione di quelle che saranno, finalmente, collegate alle autostrade tramite la Pedemontana, spesso non sono connesse. E tanto meno sono connesse da strutture veloci, rapide e sostenibili come i treni.

Confindustria aveva presentato un progetto sul passaggio a livello di Anconetta. Progressi?

Sui due temi che si intersecano, quello dell’elettrificazione con eliminazione dei passaggi a livello della linea ferroviaria Vicenza-Schio e quello del passaggio di Anconetta, è calato il silenzio. Su Anconetta, è vero, abbiamo fatto una proposta anche noi, ci è stato detto che sarebbero state fatte delle valutazioni comparative sui vari progetti in campo. Benissimo, ottimo atteggiamento. La valutazione è stata quindi fatta e, forse perché i risultati hanno smentito la propaganda, tutto poi si è fermato. Vicenza però non può permettersi di fermarsi ancora su un tema che attende da anni.

La camera di compensazione di questi temi che riguardano diversi Comuni sarebbe dovuta essere la Provincia...

Guardi, trovo preoccupante che, nonostante gli appelli all’unità e alla necessità di lavorare insieme su obiettivi ambiziosi, sul futuro dell’ente Provincia si sia scatenata la conflittualità. La Provincia, essendo un ente di Area vasta, se guidato da una logica di concertazione e non di spartizione partitica, è un ente strategico per partite quali le infrastrutture, l’energia, l’ambiente, la formazione, l’università, l’innovazione. Infatti, è stata eccellente l’idea fare di quest’ente “la casa dei Comuni”. Quando lo è stata, i risultati sono stati indiscutibilmente positivi.

E adesso?

Ora assistiamo al solito balletto della politica delle poltrone che purtroppo pensavamo relegata ad altre zone del Paese, non a Vicenza. Invece ci vorrebbe più collaborazione, per un territorio che ha bisogno di progetti di alto livello e di visione lunga per far ritornare Vicenza e provincia un luogo con qualità della vita alta. Un territorio che sia anche volano non solo per le industrie ma pure per il turismo e il commercio.

E di questi primi passi del governo guidato da Giorgia Meloni cosa pensa?

Non potendo purtroppo contare su certezze, in quest’epoca di cambiamento, chiediamo solamente di essere messi nelle condizioni di poter continuare a lavorare, inventare il futuro e produrlo qui sul territorio. È stato uno degli intenti che la presidente Meloni ha indicato nella sua conferenza di fine anno: contiamo che alle dichiarazioni conseguano azioni coerenti.

Dovesse indicare le due cose che l’hanno convinta di più delle scelte di Meloni su cosa punterebbe?

La prima è la chiarezza sulla posizione dell’Italia in merito all’invasione russa in Ucraina. È importante che non ci siano tentennamenti o marce indietro su questi temi. E siccome diversi importanti esponenti, sia del Governo che della maggioranza, sono stati perlomeno ambigui, sentire, dalla presidente del Consiglio, parole precise, inappellabili e sempre coerenti è sicuramente un segnale positivo che diamo al mondo. Anche economico.

E la seconda?

Vedo in maniera molto positiva l’atteggiamento in merito all’equilibrio dei conti pubblici. Non si può scherzare sul debito, che pure è ancora altissimo e che dobbiamo tenere sotto controllo vista anche la, programmata e assolutamente prevista, fine delle misure straordinarie di acquisto dei nostri titoli da parte della Bce. Troppe volte abbiamo visto la politica perdere il controllo della spesa pubblica per fini meramente elettorali. Spero davvero, ma i primi segnali sono incoraggianti, che la presidente e il ministro dell’Economia mantengano l’attenzione e l’equilibrio necessari: le risorse non sono infinite e nessun pasto è gratis.

L’attenzione al debito deve essere affiancata da un progetto politico di cui si sono intravisti i primi tratti nella discussione per la legge di bilancio. Qui che idea s’è fatta?

È proprio qui che è la politica si deve esprimere appieno: fare delle scelte strategiche per far crescere il Paese nel medio lungo termine anziché occuparsi solo di far crescere i sondaggi. E su quest’aspetto il dibattito pubblico è obiettivamente indecente. Abbiamo speso settimane a parlare di Pos e limite del contante, misure che, come ha autorevolmente scritto Bankitalia, di certo vanno contro la modernizzazione del Paese e sicuramente non scoraggiano l’evasione fiscale e quindi meritano approfondimenti. Ma incidono in misura misera sulla qualità della vita e del lavoro degli italiani.

Di cosa si sarebbe dovuto parlare, secondo lei? Quali dovrebbero essere le priorità tenendo presente che il debito pubblico resta immane?

Stiamo perdendo tempo e forze sulle minuzie. E stiamo perdendo di vista le cose decisive per il nostro futuro. Come gli investimenti in ricerca e sviluppo, che nella versione della finanziaria uscita dal Consiglio dei ministri erano praticamente scomparsi. Ora, non possiamo fare i salti di gioia e bisogna pur tener conto che, su 35 miliardi di manovra, ben 21 sono destinati alle misure contro il caro energia per imprese e famiglie, ma, per fortuna, grazie all’intervento di Confindustria, il Parlamento ha fatto prendere alla manovra una strada che va per lo meno nella direzione corretta. Mi riferisco al rifinanziamento della nuova Sabatini, anche se per soli 150 milioni di euro, e del Fondo di garanzia Pmi, oltre che alla proroga di Industria 4.0.

Quindi questa correzione in corsa le fa dare un giudizio positivo?

No. La correzione era un atto necessario, ma non basta quanto fatto in legge di bilancio. L’Italia sta in piedi solo se si fa ricerca e sviluppo delle applicazioni del futuro qui da noi. Lo ha detto, neanche troppo tra le righe, pure il presidente Mattarella nel discorso di fine anno. Ha, giustamente, ricordato come tra i protagonisti della crescita del 2021 e 2022 ci siano le imprese che hanno reagito al covid, si sono rinnovate, hanno esportato come non mai. È il ritratto delle imprese vicentine. Ma, subito dopo, ha anche sottolineato come la cifra della modernità sia il continuo cambiamento a livello globale. E che il Paese deve essere protagonista del cambiamento. L’alternativa è subirlo ed esserne vittime.

Su cosa bisogna lavorare per cavalcare il futuro?

Bisogna lavorare sullo sviluppo di tecnologie e prodotti Made in Italy se vogliamo cavalcare, ad esempio, la rivoluzione energetica. O quella digitale. Intel ha nelle mire di fare uno stabilimento di produzione di microchip in Veneto: su questo, il nostro tessuto produttivo, la Regione e il Governo non dovrebbero dormire la notte finché non si sia posata la prima pietra. Questo è pensare strategicamente, per continuare a far funzionare il patrimonio d’imprese che il Nordest ha sviluppato. Il punto è che serve programmazione e un progetto politico e produttivo condiviso, sfruttando a pieno la messa in opera progressiva del Pnrr. Un piano che potenzi ricerca e sviluppo nelle aziende, nelle università e nei centri di ricerca veneti e che possa portare ad un ritorno sull’investimento per i privati e per il Paese.

La politica non sta facendo questo?

No, questo atteggiamento, ad oggi, non si vede. Vediamo invece proposte di istituzione della giornata nazionale dei figli d’Italia. Ma davvero pensiamo che serva questa roba qua ad affrontare la denatalità? Vanno invece vanno sviluppate politiche per la famiglia che incentivino l’assunzione in regola di personale per assistenza domestica e familiare (colf, badanti, baby-sitter), sviluppando contratti adeguati e defiscalizzando questo tipo di assunzioni. Purtroppo, le regole sono inadeguate, la famiglia ha bisogno di personale qualificato per permettere alle donne di lavorare, ma a costi sostenibili e in maniera agile. Anche questi aspetti sono importanti per permettere alle donne di lavorare e a un Paese di essere civilmente evoluto. Mi preoccupa, invece, come il dibattito pubblico si scordi che esiste la realtà.

Ma le risorse, ricordando il debito, non si creano dal nulla. La coperta è corta, lei da che parte la tirerebbe?

Occorre anzitutto capire in che buco nero finiscano oltre mille miliardi di spesa pubblica, visto che non se ne trovano 16 per tagliare seriamente il cuneo fiscale sui redditi sotto i 35 mila euro, come propose Confindustria sia al Governo precedente che a questo. Serve capire come implementare politiche attive del lavoro coinvolgendo anche i privati, visto che l’esperienza sul campo ci dimostra come lo sforzo compiuto dai Centri per l’impiego non possa ritenersi nemmeno vicino alla sufficienza.

Le imprese vicentine fanno ancora fatica, molta fatica, a trovare personale. Sarà l’anno buono per invertire la tendenza?

Abbiamo un Paese in cui lavorano poche persone. Abbiamo un tasso di occupazione del 60,5% e, a fronte di questa notizia, si è andato sottolineare come si tratti del livello record dal 1977, anno d’inizio della rilevazione di questo dato. Invece dovremmo, tutti, Governo, imprese, sindacati, fare ogni cosa possibile per far decollare questa cifra perché è vergognosamente bassa. L’Olanda, la Svizzera, la Norvegia sono nei dintorni dell’80%. La Germania al 75%. La Polona al 70%. La Francia al 67%. Siamo sopra solo alla Grecia. Sono stanca di essere sopra solo alla Grecia. Avere l’occupazione al 60% significa che ci sono milioni di persone che non lavorano. Ed è quindi su una fetta, non sufficiente, di italiani che tocca far stare in piedi un Paese meraviglioso ma ricco di debiti, inefficienze e che invecchia a dismisura. Questa rotta va invertita subito. Altro che celebrare il record.

La presidente Meloni ha speso parole al miele per le imprese. Pensa che alle parole seguiranno i fatti?

So solo che l’Italia deve crescere. E allora io sono molto felice quando la presidente Meloni dice che bisogna mettere le imprese nelle condizioni di assumere, che questo si fa quando l’economia è libera di operare e che il Governo farà il possibile per favorire chi crea ricchezza e lavoro. E sono felice anche che si espliciti che questa seconda parte non sempre è stata fatta. Ora, però, bisogna agire. E su una spesa di oltre mille miliardi, i margini si trovano con le scelte politiche. In primis promuovendo azioni incisive, come fu Industria 4.0, per sviluppare in Italia le tecnologie che guideranno le transizioni energetiche, digitali e demografiche nel mondo. E per questo ci vogliono imprese e università. Ovvero le imprese e i giovani.