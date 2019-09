La vicentina Irene Cappelletti vola in finale a Miss Alpe Adria International. La sedicenne studentessa di Vicenza si è aggiudicata la vittoria alle passerelle di selezione della finale regionale veneta, che si è svolta nella serata di martedì 10 settembre in un locale di Vigodarzere, in provincia di Padova. Irene, che studia al liceo economico-sociale e che da grande vorrebbe esercitare la professione di dentista, concorrerà alla fase conclusiva del rinomato concorso di bellezza mitteleuropeo, in programma a fine anno. Sono state tredici le miss in gara da ogni parte della regione a contendersi fascia e titolo di Miss Alpe Adria International Veneto vinti dalla bellezza berica. Con Irene sono state altre quattro le concorrenti ad essersi guadagnate la finale nazionale: la trevigiana Greta Vanin, 14 anni, di Zero Branco, arrivata seconda; la bellunese Giada Da Rugna, 18 anni, di Fonzaso, terza; e le padovane Jessica Zuanetto, 19 anni , di Villafranca Padovana, quarta, e la coetanea Vanessa Akake, di Padova, quinta.

M.G.