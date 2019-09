VICENZA. La luna, oggi nel suo plenilunio, è pronta a illuminare la settima edizione del Giro della Rua, la sfilata per le vie del centro del simbolo popolare attorno al quale si svilupperà uno spettacolo di luci e musica in piazza dei Signori. Il tutto ispirato ai 50 anni dalla missione Apollo 11 e richiamato dal titolo della manifestazione, “Il Giro della Luna-una Rua universale”, scelto dagli organizzatori della festa, il Comune e il Comitato per la Rua Vicenza.

LA SFILATA. La festa inizierà questa sera alle 20.15 con la sfilata del corteo preceduto dalla “Ruetta”, riproduzione in dimensioni ridotte della grande Rua (che rimane esposta in piazza dei Signori fino al 29 settembre). A trasportarla lungo il percorso saranno alcuni gruppi di rievocazione storica.

Aprirà il serpentone la Schola tamburi storici di Conegliano Veneto che, dalle 19.45 alle 20, si esibirà anche in piazza Castello. Il programma prevede che alle 20, tutte le campane delle chiese del centro storico suonino all’unisono per annunciare la festa.

IL PERCORSO. Tutto come da tradizione: da piazza Duomo è previsto un passaggio in contra’ Vescovado, piazza Castello, corso Palladio, contra’ Santa Barbara e ingresso finale in piazza Biade.

Alle 21.15 la festa entrerà nel vivo in piazza dei Signori. Prima dell’accensione della Rua con il nuovo spettacolo di luci e suoni, della durata di circa 9 minuti, ideato dal lighting designer Claudio Cervelli, alle 21.30 andrà in scena “Da Vicenza alla Luna”: 20 minuti di una storia fantastica, accompagnata da una composizione espressiva di musiche e rumori naturali. Concluderà la serata lo spettacolo musicale del gruppo “Antani Project”.

Laura Pilastro