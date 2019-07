Un altro appuntamento con Week&nd. Domani, gratis con il Giornale di Vicenza, torna in edicola l'inserto dedicato al fine settimana, con idee per gite fuori porta, mostre, eventi e momenti di relax.

L'itinerario della settimana ci porta stavolta in Romagna con la sua notte rosa sulle spiagge. Nel fine settimana infatti sono previsti oltre 400 appuntamenti, tra concerti ed eventi distribuiti lungo 110 chilometri di litorale, fino alle Marche. Una sorta di "capodanno estivo", con tanto di spettacolo pirotecnico, lungo la Riviera con il colore rosa protagonista. Sul palco vari artisti, tra cui De Gregori, Gene Gnocchi e Baby K.

Spazio anche a sagre ed iniziative a "chilometro zero", con appuntamenti nei diversi comuni della provincia. Per gli amanti della lettura, "Ninfa dormiente", con un thriller al femminile in una valle friulana. Tra i suggerimenti, anche una gita verso la Marmolada. A Serauta un'esperienza sensoriale fa provare freddo e visioni della dura vita in trincea.

Spazio alla cucina, con le patate di Monte Faldo e gli "gnocchi da favola" di Trissino. Poi, un occhio del galateo a tavola.