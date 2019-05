QUI I RISULTATI DI TUTTI I COMUNI AL VOTO

ore 19.40 Nei Comuni a rischio ballottaggio l'unico che dovrà ripresentarsi alle urne è Giancarlo Acerbi (lista civica Autonomia del Veneto Valdagno-Partito Democratico per Valdagno-Scegli Valdagno-Valdagno Guarda Avanti) per sfidare, il 9 giugno, Alessandro Burtini (Burtini sindaco- Lega Liga Veneta Salvini-Fratelli d'Italia Giorgia Meloni- Forza Italia Berlusconi per Valdagno).

Manca solo l'ufficialità ma a Bassano del Grappa vince Elena Pavan (Impegno per Bassano-Fratelli d'Italia-Lega-Forza Italia-Cittadini di Bassano-Pavan).

A Schio c'è la riconferma di Valter Orsi (Noi Cittadini con Valter Orsi-Veneti per Schio-Schiodando-Fare a Schio) con il 51,1% dei voti.

Ad Arzignano vince Alessia Bevilacqua con il 55% dei voti (Io Scelgo Arzignano-Giorgia Meloni Fratelli d'Italia-Lega Liga Veneta Salvini-Giorgio Gentilin lista civica-Liga siamo Veneto).

A Montecchio Maggiore il sindaco è Gianfranco Trapula con il 61,8% dei voti (Trapula sindaco-Lega Liga Veneta Salvini-Lista Montecchio).

ore 19.23 Eletti:

Enrico Grandis (lista Lega Salvini) sindaco di Sossano con il 54,78%.

Paolo Garbin (lista L'Arca) sindaco di Sovizzo con il 52,16%.

Maria Teresa Sperotto (lista Progetto comune) sindaco di Fara Vicentino.

Massimo Borghettini (lista Rinnova Agugliaro) sindaco di Agugliaro con il 50,1%.

Luca Sandonà (lista Caltrano ai Caltranesi) sindaco di Caltrano con il 41,80%.

ore 19.10 Eletti:

Roberto Carotta (lista Insieme per Pedemonte) sindaco di Pedemonte con il 74,2%.

Paola Fortuna (lista Crescere con Voi) sindaco di Pojana Maggiore con il 58,7%.

Edoardo Tomasetto (lista Pozzoleone civica) sindaco di Pozzoleone con l'81,4 %.

Elisabetta Magnabosco (lista Sei Frazioni, Un comune Roana-Elisabetta Magnabosco) sindaco di Roana con il 57,4%.

Gabriele Tasso (lista civica per San Piero-Tasso sindaco) sindaco di San Pietro Mussolino.

Franco Balzi (lista Il Paese che Vogliamo) sindaco di Santorso con il 54,2%.

Luca Cortese (lista Sarcedo in Comune) sindaco di Sarcedo con il 51,73%.

Umberto Poscoliero (lista Progetto San Vito) sindaco di San Vito di Leguzzano con il 63,03%.

ore 18.29 Eletti:

Campana Piera (lista Breganze Attiva) sindaco di Breganze con il 43,5%.

Matteo Zennaro (Insieme per Cambiare) sindaco di Longare con il 54,48%.

Loris Dalla Costa (Futuro per Lugo) sindaco di Lugo con il 51,08%.

Antonella Corradin (lista civica Insieme per Lusiana Conco) sindaco di Lusiana Conco con il 68,8%.

Dino Magnabosco (lista civica Montebello) sindaco di Montebello.

Cristiano Montagner (lista Patto per Mussolente e Casoni) sindaco di Mussolente con il 37,4%.

Raffaella Campagnolo (lista Noi con Nove-Raffaella Campagnolo sindaco) sindaco di Nove con il 41%.

Mattia Veronese (lista Io credo in Noventa) sindaco di Noventa con il 59%.

ore 18.49 Il sindaco eletto ad Altavilla è Dalla Pozza Carlo Dalla Pozza (Lista Catagini-Dalla Pozza Sindaco). Ha vinto con il 62,2%.

ore 18.29 Eletti:

Valentina Maculan (lista Impegno Comune) sindaco di Carrè.

Germano Racchella (Passione per Cartigliano) sindaco di Cartigliano con il 53,4%.

Armiletti Giusy (lista Dueville in Comune) sindaco di Dueville con il 56,2%.

Emanuele Munari (Insieme per Gallio e l'Altopiano) sindaco di Gallio con il 64,3%.

ore. 18.20 Renzo Marangon (lista Noi con voi) eletto sindaco di Camisano con il 36 %.

ore 18.17 Il sindaco eletto ad Asiago è Roberto Rigoni Stern (lista Viva Asiago). Ha vinto con il 64,72%.

ore 18.05 Eletti:

Joe Formaggio (lista Sviluppo Berico) sindaco di Albettone con il 66,2%.

Luigi Tassoni (lista Vivere Alonte) sindaco di Alonte con il 71,6%.

Andrea Pasin (lista Condividere Calvene) sindaco di Calvene con il 68,4%.

ore 17,55 Il sindaco eletto ad Arzignano è Alessia Bevilacqua (lista Lega Liga Veneta Salvini-Io Scelgo Arzignano-civica Giorgio Gentilin-Giorgia Meloni Fratelli d'Italia-Liga Siamo Veneto). Ha vinto con il 55%.

ore 17.38 Eletti:

Fabrizio Ceccato (lista Fabrizio Ceccato sindaco) sindaco di Asigliano con il 60,33%.

Andrea Turretta (lista Grumolo al Centro) sindaco di Grumolo delle Abbadesse.

Damiano Ceron (lista Ceron sindaco Vigardolo Monticello Cavazzale) sindaco di Monticello Conte Otto con 38,5%.

Erminio Masero (lista Noi con voi per Piovene Rocchette) sindaco di Piovene Rocchette con il 40,4%.

Davide Faccio (lista civica per Trissino Davide Faccio sindaco) sindaco di Trissino con l'84%.

Stefano Lain (lista Rinascere) sindaco di Grisignano con il 60,2%.

Sandro Maculan (Uniti per Zugliano) sindaco di Zugliano.

Luca Ferazzoli (lista Valbrenta civica) sindaco di Valbrenta con il 87,49%.

ore 17.23. Eletti:

Roberto Berti (lista Uniti per Zanè) sindaco di Zanè con il 59,4%

Damiano Ceron (lista Ceron Sindaco) sindaco di Monticello Conte Otto con il 38,58%.

Enrico Costa (lista Siamo Colceresa) sindaco di Colceresa con il 69,64%.

Carmela Maresca (lista Vivere Creazzo) sindaco di Creazzo con il 61,57%.

Giuseppe Panozzo (lista Scelta per Chiuppano) sindaco di Chiuppano con il 53,07%.

Cristina Meneghini (lista Lega Salvini-Forza Italia-Fratelli d'Italia-Civica) sindaco di Arsiero con il 52,25%.

ore 17.09 Fabrizio Parisotto (lista Parisotto per Montecchio) è il sindaco di Montecchio Precalcino.

ore 17.07 Il sindaco di Torri di Quartesolo è Diego Marchioro (lista Torri Città Unita) con il 43,5%.

ore 17.06 Eugenio Gonzato (lista civica Villaga) è il sindaco di Villaga.

ore 17.03 Il sindaco di Altissimo è Omar Loris Trevisan (lista Impegno per Altissimo) con il 51,3%.

ore 17 Emanuele Boscoscuro (lista civica Fare Insieme) è sindaco a Torrebelvicino con il 67,5% dei voti.

ore 16.57 Romina Bauce (lista Insieme per Nogarole) con il 77,65% dei voti è il sindaco di Nogarole.

ore 16.55 Diego Zaffari (lista Uniti per Montorso) è il sindaco di Montorso con il 45,1%.

ore 16,48 Sindaco eletto anche a Tezze sul Brenta: è Luigi Pellanda (lista Lega Salvini-Vivere Tezze). Ha vinto con il 48,04%.

ore 16.45 Mirella Cogo (lista L'Unione) è il sindaco di Schiavon.

ore 16.43 Ciro Piccoli (lista Cambiare Montegaldella) è stato eletto sindaco di Montegaldella con il 55,19%.

ore 16.30 Aldo Maroso (lista Vivere Cassola) è il sindaco di Cassola, eletto con il 59,11% dei voti.

ore 16.26 Stefania Marchesini (lista Insieme per il Futuro) è il sindaco di Zovencedo.

ore 16.22 Sindaco eletto anche a Tonezza: è Franco Bertagnoli (lista Lega Salvini-Uniti per Tonezza). Ha vinto con l'80,18%.

ore 16.21 Il sindaco di Isola Vicentina è Francesco Enrico Gonzo (lista Gruppo Duemila24) eletto con il 68,45%.

ore 16.17 Luca Vendramin (lista Uniti per Pianezze) è il nuovo sindaco di Pianezze.

ore 16.14 Stefano Bertoncello (lista Uniti per Solagna) è il sindaco di Solagna.

ore 16.12 Matteo Forlin (lista Insieme per Gambugliano) è il sindaco di Gambugliano, eletto con il 90,2% dei voti.

ore 16.11 Il sindaco di Castegnero è Marco Montan (lista Impegno in Comune).

ore 16.05 Il sindaco è Emilio Leoni di Lastebasse (lista Unione Lastarolla) eletto con il 76,61%.

ore 16.00 Mosè Squarzon (lista Promuovere Monte di Malo) è il sindaco di Monte di Malo.

ore 15.55 Il sindaco eletto ad Arcugnano è Paolo Pellizzari (lista Pro Arcugnano) con il 37,7%.

ore 15,49 Il sindaco di Campiglia è Massimo Zulian (lista Nuova Campiglia).

ore 15,47 Luca Franzè (lista Voce ai Cittadini) è il sindaco di Bressanvido, eletto con il 63,74% dei voti.

ore 15,45 Sindaco eletto anche a Pove del Grappa: è Francesco Dal Monte (lista Pove di Tutti). Ha vinto con il 61,19%.

ore 15.41 A Valli del Pasubio il sindaco è Carlo Bettanin (lista Valli Futura).

ore 15.39 Giordano Rossi (lista Uniti per Velo) è il sindaco di Velo D'Astico: ha vinto con il 60,45%

ore 15.33 Sindaco eletto anche a Salcedo: è Giovanni Antonio Gasparini (lista Insieme per Salcedo). Ha vinto con il 76,16%.

ore 15.30 Il sindaco eletto a Valdastico è Claudio Sartori (lista SiAmo Valdastico) con il 54,76%.

ore 15.28 Il sindaco di Cornedo Vicentino è Francesco Lanaro (lista Lanaro Sindaco), ha ottenuto il 60%.

ore 15.25 Sindaco eletto anche a Laghi: Giovanni Antonio Sella (lista Laghi) ha vinto con il 72,7%.

ore 15.20 Il primo sindaco arriva da Foza, dove Bruno Oro (lista Vivere Foza) ha ottenuto l'80,19% dei voti.

ore 14 Alle 14 è cominciato lo spoglio per gli 80 Comuni vicentini che hanno votato per cambiare o confermare i sindaci in carica.

Nei sedici comuni con un solo candidato l'unico avversario era il quorum: in tutti i casi è stato battuto.