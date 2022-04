La geografia del lavoro. Oltre 50 mila stranieri tra operai e agricoltori

Tutte le lingue del lavoro vicentino. Sono intorno a noi, in mezzo a noi: sono i lavoratori stranieri che popolano la provincia berica. Non sono poi tanti e sono per la maggior parte operai e operaie con uno stipendio che supera di poco la media dei 17 mila euro annui per gli extracomunitari. L’analisi è possibile incrociando i dati della Regione Veneto con quelli dell’Inps e prendendo come riferimento l’ultimo anno per cui sono disponibili elaborazioni così approfondite, il 2020.

La popolazione. Sommando i dipendenti del settore agricolo, quelli dell’impresa privata tra apprendisti, operai, impiegati e dirigenti ma senza dimenticare il fondamentale apporto di chi lavora nel settore dell'assistenza domestica, Inps conteggia un totale poco meno di 52.400 lavoratori stranieri in provincia di Vicenza che, se rapportati al valore complessivo delle persone occupate, poco più di 365.850, restituiscono una percentuale di poco superiore al 14 per cento. Bisogna tenere conto del fatto che la grande maggioranza di questi lavoratori, circa 42 mila, oltre l’80 per cento, è extracomunitaria. Solo 1.800 lavoratori arrivano dai 15 Paesi storici dell'Unione europea, mentre sono 8.474 quelli che provengono dai Paesi Ue di nuova introduzione. Come detto, per la maggior parte dei lavoratori stranieri occupati in provincia di Vicenza sono riconosciuti da Inps come operai: sono 31.955 quelli extracomunitari, quasi 6 mila quelli che arrivano dai Paesi europei di nuova introduzione nell’Ue e poco meno di 850 gli operai della "vecchia Europa”. Seguono, come popolosità, le badanti e le collaboratrici famigliari: sono poco meno di 6 mila quelle che sono registrate negli archivi Inps nel 2020, quasi tutte arrivano da Paesi extracomunitari. Meno di 50 dai Paesi europei storici e poco meno di 1.400 quelle europee. C'è da dire che la ripartizione tra colf e badanti è equa, per quanto riguarda le persone che arrivano da fuori Europa si può dire che ci sia un 50 per cento di divisione. Discreti numeri anche per quanto riguarda il settore agricolo che vede impiegati 1.260 addetti, anche qui tutti o quasi extra-Ue. Numeri molto simili per quanto riguarda i contratti di apprendistato: sono 2.120 in tutto, quasi 1.800 extracomunitari. Si contano sulle dita di poche mani, invece, i contratti da dirigenti che interessano gli stranieri: erano 45. Non troppo stranamente qui si ribalta il rapporto tra le provenienze: sono 33 gli europei, di cui 30 dalla vecchia Europa. Solo 12 gli extracomunitari.

Le retribuzioni. Se la passano bene solo dirigenti e quadri stranieri (108 in tutto questi ultimi). I primi in media percepiscono 120 ila euro l’anno; i secondi 66.400 euro. Per il resto, non c’è molto da stare allegri. Un dipendente del settore agricolo prende 12 mila euro all’anno. un operaio, in media prende 18 mila euro ma bisogna tenere conto di alcune distinzioni: se è extracomunitario viaggia sui 17 mila euro, mente se è della vecchia Europa arriva 20 mila. Dato curioso quello che riguarda l’apprendistato: in media risulta uno stipendio annuo di circa 13 mila euro. Solo che questo è l’unico campo in cui i cittadini extracomunitari percepiscono di più, circa 13.400 euro all’anno, rispetto agli 11.650 dei 28 apprendisti europei. Facendo un’analisi si potrebbe pensare però che la cifra percepita dagli apprendisti extracomunitari sia molto più vicina a quella che poi guadagneranno una volta siglato il contratto definitivo, mentre il compenso degli europei sia effettivamente quello di un apprendistato. Le persone, perlopiù donne, registrate regolarmente all’Istituto nazionale di previdenza sociale come lavoratrici domestiche non sorridono granché: le colf stanno poco sopra i 6.700 euro annui; mentre le badanti stanno a 7.700. Se si volesse fare una media dei compensi riservati a tutti i cittadini stranieri, anche mettendo nel calderone i compensi dei pochi dirigenti, per quanto riguarda gli extracomunitari non si superano i 16.200 euro l’anno; si sale intorno ai 27 mila per gli europei di vecchia data mentre si sprofonda nuovamente a 16.400 euro considerati i nuovi cittadini d’Europa.