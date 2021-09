La fidanzata lo lascia e lui perseguita l'ex suocera. «Amore finito per colpa tua»

Dopo la fine della storia d’amore, anziché prendersela con la ex, aveva messo nel mirino la mamma di quella che era stata la sua fidanzata. La riteneva la responsabile dell’addio, e per questo aveva sfogato su di lei la sua rabbia, minacciandola di continuo. È quanto ha ricostruito la procura, che con i pubblici ministeri Fietta e Pinna ha citato a giudizio Vincenzo Liccardi, 34 anni, campano di Pozzuoli. L’imputato, difeso dall’avv. Mattia Racca, è comparso nei giorni scorsi davanti al giudice Lunardon per l’udienza filtro; il dibattimento è stato poi rinviato, e il napoletano dovrà rispondere di atti persecutori. La presunta vittima, Luisa, 56 anni, residente in città, avrà la possibilità di costituirsi parte civile per ottenere un risarcimento dei danni subiti.

LA COPPIA. Liccardi negli anni passati si era fidanzato, in Campania, con una coetanea, figlia di Luisa, Daniela. La loro relazione si era poi interrotta nei primi mesi del 2018, per decisione di lei, che lo aveva lasciato. Lui aveva tentato di farle cambiare idea, ma senza riuscirci.

LE ACCUSE. Era stato allora, a partire dall’aprile di tre anni fa, che l’imputato aveva deciso secondo quanto ricostruito dagli inquirenti di prendere di mira l’ex “suocera”, ritenendola la responsabile della fine del suo amore con Daniela. E il suo pressing, nei confronti di Luisa, era stato in alcuni momenti asfissiante. Nonostante la famiglia si fosse trasferita a Vicenza, e la giovane avesse deciso di fare lo stesso, accasandosi da Napoli con la mamma in Veneto, avrebbe compiuto uno stalking a distanza, intimidendo la donna e anche gli altri suoi famigliari. Lo avrebbe fatto con telefonate continue, messaggi, email, utilizzando i social in maniera ossessiva e duratura nel tempo, quanto meno fino al marzo dell’anno successivo. In qualche occasione i comportamenti molesti li avrebbe compiuti di persona, ma più spesso attraverso internet o lo smartphone, minacciando che sarebbe venuto a Vicenza, che avrebbe «schiacciato la testa» a Luisa, che avrebbe «ucciso tutti quanti», che avrebbe «picchiato tutti coloro che uscivano con Daniela». Un incubo, tanto che - spaventata - Luisa aveva deciso di cambiare numero di telefono, cercando di non farsi più rintracciare nemmeno sul web. Anche perché, come contesta la procura, l’imputato sarebbe recidivo, e il suo atteggiamento aggressivo avrebbe generato non poche preoccupazioni nella presunta vittima, nonostante la distanza fra Napoli e Vicenza. Luisa, esasperata, si era decisa a sporgere denuncia ai carabinieri, raccontando in caserma quanto stava accadendo e quanto era preoccupata per sé e per la figlia. La sua paura era che Liccardi venisse davvero in Veneto, e continuasse il pressing di persona.

IL PROCESSO. Dopo la denuncia, però, l’imputato si sarebbe dato una calmata anche per il cambio del numero di cellulare da parte della parte offesa. Ora, in aula, il campano avrà la possibilità di difendersi dalle accuse e di far valere le sue ragioni. Davanti al giudice, sfileranno i testimoni per fare chiarezza su quanto accaduto e sui comportamenti ritenuti da codice penale da parte dell’ex.