La bolletta di luce e gas ai massimi. Vicenza adesso è al decimo posto

Ha perso 14 posizioni in fatto di qualità della vita, scendendo dal terzo al diciassettesimo posto nella classifica stilata da Italia Oggi, con l’università La Sapienza, ma quando si parla di rincari Vicenza torna in alto e condivide la decima posizione con Udine. La classifica in questo caso è quella diffusa dall’Unione nazionale consumatori che ha condotto il suo studio considerando le città che hanno registrato i maggiori rincari per quanto riguarda luce, gas e carburanti, elaborando i dati Istat. Meglio, o forse meriterebbe proprio dire peggio, di Vicenza ha fatto Verona, che sta addirittura in vetta a questa classifica con un’inflazione annua, calcolata sul mese di ottobre, da febbre, pari al 37,5%, mentre Vicenza si ferma al 30,5.

Che i rincari per luce e gas avrebbero pesato sulle famiglie, e probabilmente non solo, lo si è capito al rientro dalle ferie, quando sono stati annunciati aumenti a doppia cifra. E infatti l’inflazione è decollata per colpa dei beni energetici, senza i quali a ottobre sarebbe addirittura scesa, dal 3 all’1,1%. In media in Italia la voce energia elettrica, gas e altri combustibili, che include luce (mercato tutelato e libero), gas, gasolio per riscaldamento e combustibili solidi è salita del 26,9% rispetto al 2020, con una stangata annua a famiglia pari a 355 euro. Ma se il rialzo è già astronomico, in alcune città è andata peggio.

A guidare la classifica è Verona, come si diceva, con un aumento del 37,5% rispetto a ottobre 2020, su una media nazionale del 26,9%. Al secondo posto Bologna, con un incremento annuo pari a +36,4%. Subito sotto Forlì e Cesena con +34,5%. Seguono Bolzano con +33,9%, Avellino in quinta posizione con +33,5%, Trento (+32,2%), Lodi (+31,8%), all’ottavo posto Pordenone con +31,1%, Varese (+30,7%). La città più virtuosa è Cagliari, dove il rincaro si limita al 18,5%, seguita da Sassari (+18,6%), terza Catania (+19%). Nella top ten delle città sotto la media nazionale anche Palermo, ottava con +23,1% e Roma, al nono posto con +23,6%.

Il Veneto, purtroppo, brilla nel confronto fra regioni, secondo solo al Trentino. La luce, il gas e il gasolio per riscaldamento con i prezzi più in crescita nel confronto con l’anno precedente si trovano dunque in Trentino (+32,2%), seguito da Veneto (+30,6%) e Friuli Venezia Giulia (+30%). Le regioni più risparmiose sono Sardegna (+18,1%), Sicilia (+21%) e Lazio (+23,7%).

Anche i prezzi dei trasporti hanno preso il volo, +8,7%, con una stangata media a famiglia pari a 301 euro. Un’impennata che si deve soprattutto ai rialzi delle spese di esercizio dei mezzi di trasporto privati (+11,6%), che includono benzina, gasolio per auto, gpl, gas metano, pneumatici, pezzi di ricambio per auto, riparazione auto.

In questo caso Vicenza sta un po’ sotto: la troviamo in ventiquattresima posizione, condivisa con Belluno, Arezzo e Siracusa, con rincari del 12,1%, leggermente al di sopra della media nazionale ferma all’11,6%. A vincere la classifica degli automobilisti più tartassati è Grosseto, dove le spese per i carburanti e la manutenzione dell’auto sono rincarate del 21,1%. Al secondo posto Gorizia, con +15,3%, e al terzo Trieste con +15,1%. Seguono Udine (+14,5%), Potenza (+14,1%), in sesta posizione Ascoli Piceno (+13,7%), Cosenza (+13,6%), Pordenone (+13,5%), in nona posizione Novara, Venezia e Padova (+13% tutte e tre) e Alessandria (+12,7%). Le città più convenienti sono Forlì-Cesena e Aosta (+9,4% per tutte), Benevento e Ferrara (+9,8% ambedue), Caserta e Bologna (+10% entrambe).

Veneto “solo” quinto nella classifica fra regioni, vinta dal Friuli-Venezia Giulia con +14,4%, seconda la Basilicata con +13,9% e terza la Calabria con +12,9%.