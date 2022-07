L'odissea dei turisti vicentini in ostaggio del caos aeroporti

Aeroporto, provincia di Vicenza. Un fine settimana da incubo per il trasporto aereo europeo ha centrato in pieno una cinquantina di turisti vicentini: un gruppo di quaranta persone provenienti da diversi Comuni dell’Alto Vicentino è rimasto (quasi tutto) bloccato per tre giorni più del previsto a Lisbona dopo un tour del Portogallo; una famiglia di Barbarano Mossano è invece stata costretta a passare una notte che difficilmente dimenticherà su un divanetto dell’aeroporto di Elmas dopo le ferie a Sant’Antioco, in Sardegna.

Slittamenti La famiglia Gagnolato che vive a Barbarano è arrivata in aeroporto circa tre ore prima della partenza che era fissata alle 15 di sabato 2 luglio. Ventiquattro ore dopo, non si era mossa di un metro. Corrado, la moglie Elena e loro figlio di 13 anni avrebbero dovuto essere già nella loro abitazione ma, dopo una notte passata all’addiaccio, è riuscita a imbarcarsi esattamente un giorno dopo rispetto a quando avrebbe dovuto farlo. «Siamo arrivati qua a mezzogiorno di sabato - racconta Elena - Mentre arrivavamo abbiamo ricevuto l’avviso di ritardo della Wizz Air che, poi, ha cancellato il volo. Non essendoci alternative, ci è stato consigliato di passare a Ryanair, cambiando destinazione. Prima la partenza era prevista alle 23.30. Poi è stata spostata a mezzanotte e venti, poi all’una e dieci e, alla fine all’una e 55. Naturalmente, il volo è stato cancellato». La situazione non è migliorata: «Ci hanno detto di chiedere il rimborso alle compagnie aeree e ci siamo rivolti a tutti gli sportelli, fino a quella della polizia. Loro ci hanno consigliato di rivolgerci all’Enac». I passeggeri sono stati lasciati soli: «Sono venuti a dirci che, alle 2 di notte, non avrebbero potuto organizzare un bus per l’albergo come fanno normalmente di giorno. Normalmente sono loro a occuparsi di tutto mentre avremmo dovuto procedere noi e chiedere rimborsi. Molti hanno dormito per terra, sui pochissimi divanetti o sulle sedie. Avevamo fatto una bella vacanza ma l’effetto è già finito». La sorte non è stata identica per tutti: «Alcuni hanno prenotato l’aereo per il giorno dopo e a loro è stata offerta assistenza. Noi invece, con i continui slittamenti, non siamo stati aiutati. Chi aveva i bimbi più piccoli ha ricevuto una mano, noi no. Per il momento, ci abbiamo rimesso un migliaio di euro, ma speriamo nei rimborsi».

In Portogallo «È andato tutto bene fino a venerdì sera, quando alle 21 avevamo il volo per tornare in Italia a Milano Malpensa da Lisbona - racconta Silvia Giordan di Schio che è con un gruppo di turisti anche da Costabissara e Dueville - Dopo un’oretta di ritardo, verso le 23, ci hanno detto che il volo non partiva ed era stato annullato. Ci siamo messi in fila per l’ufficio reclami e con noi c’erano 700 persone che erano rimaste giù. Come scusante, hanno detto che c’era un problema nella pista d’atterraggio perché si era bucata la ruota di un carrello ed era necessario pulire la pista. Pensavamo che avrebbero potuto prenderci e mandarci in un aeroporto per prendere il volo verso l’Italia. Ci hanno fatto stare lì senza chiederci se avessimo bisogno di qualcosa. Avevamo il bagaglio imbarcato e non è stato possibile prendere niente. Per fortuna ci hanno portato al Ramada Hotel, dove siamo stati da sabato pomeriggio. Il volo dovrebbe partire domani sera (oggi, ndr) alle 22. Ci hanno lasciato senza vestiti e senza medicine, per questo sono stati coinvolti medici di Schio che hanno inviato delle ricette ma anche medici che erano in viaggio con noi per riuscire a recuperare le terapie di chi ne aveva bisogno. Qualcuno è stato costretto anche a prendere pastiglie per dormire per l’agitazione. Ora ci hanno detto di tenere tutti gli scontrini che, in qualche modo, verremo rimborsati ma siamo stati costretti da venerdì sera fino a ieri pomeriggio come profughi». Alcuni di quelli che facevano parte del gruppo originario, hanno deciso di rinunciare ai rimborsi perché avevano impegni troppo importanti in Italia per trattenersi: «Eravamo 41, ora siamo 32 - ha concluso Giordan - Soprattutto per motivi di lavoro alcuni sono dovuti rientrare e questi hanno pagato il viaggio di tasca loro e non saranno rimborsati perché hanno declinato l’accordo con la compagnia Tap, che è quella di bandiera portoghese».

Personale La situazione dopo la pandemia è delicata. Al di là degli incidenti come quello che dovrebbe aver coinvolto i vicentini a Lisbona, ad aprile i voli sono calati dell’11 per cento rispetto al 2019 secondo i dati dell’Enac. La carenza di personale che impatta su numerose compagnie aeree europee rischia di minare molte tratte anche in Italia.