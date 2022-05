L’immobiliare vola: vendite su del 30%, mai così tante in dieci anni. I dati Comune per Comune

Che il settore immobiliare fosse solido lo si era capito già nel 2020. Durante il primo anno di pandemia, la sofferenza vera era stata patita solo nei mesi del primo lockdown. Poi, la crescita è stata costante. Magari piccola, ma senza soste. La Camera di commercio di Vicenza ha pubblicato il Listino della borsa immobiliare 2022 che è poi il riferimento per definire il prezzo delle compravendite immobiliari del Vicentino grazie all’analisi di quanto accaduto l’anno precedente.

I numeri. Sono in crescita. Il volume è cresciuto del 28,6 per cento rispetto al 2020 (che aveva segnato un -5,9 per cento sul 2019). Il valore assoluto è passato da 8.800 a 11.317 compravendite, l’1,5 per cento del totale in Italia. Questo è il valore più alto degli ultimi 10 anni per Vicenza. C’è da dire che si tratta di una crescita del sistema-Paese: il dato è fissato a +34 per cento a livello nazionale.

Il mercato immobiliare a Vicenza (CLICCA QUI)

Il mercato immobiliare in provincia (CLICCA QUI)

Il commento. «Effettivamente il 2021 - sottolinea Renato Guglielmi, presidente della Borsa immobiliare - ha visto un aumento importante delle compravendite rispetto al 2020, che aveva risentito delle limitazioni legate al Covid, con la chiusura per un paio di mesi delle agenzie immobiliari. Il settore ha recuperato quello che era stato perso e per il 2022 ci aspettavamo un ulteriore incremento, ma la guerra e soprattutto l’aumento generalizzato dei prezzi stanno comportando una nuova incertezza, sia da parte delle imprese sulle nuove commesse da prendere sia da parte di una certa fascia di acquirenti. Sono convinto però che il mercato possa reggere anche di fronte a questi nuovi elementi di difficoltà, anche perché storicamente proprio nei momenti più complicati per l’economia gli immobili hanno sempre rappresentato un bene rifugio. Per quanto riguarda invece la spinta data al mercato dal Superbonus, sicuramente ha risvegliato l’attività per gli operatori dell’edilizia, ma per quanto riguarda le compravendite ritengo che la sua capacità di spinta come motivazione per l’acquisto si stia già esaurendo, considerando le scadenze attualmente previste e le altre restrizioni introdotte per arginare gli abusi che purtroppo si sono generati».

I settori e gli addetti. La borsa analizza anche il settore costruzioni: la crescita c’è ma non è tempo di stappare le bottiglie di champagne. Gli incentivi messi in campo dal governo nel 2021 hanno spinto il comparto delle costruzioni e della gestione immobiliare, che nel Vicentino ha segnato nel 2021 13.078 unità locali, con un aumento di 155 unità rispetto al 2020 (+1,4 per cento contro il +1,2 per cento nazionale). L’aumento, però, non basta. Rispetto al 2020, quando erano state perse 226 unità il saldo resta negativo. Analizzando poi il peso dei comparti sul totale, il 70,4 per cento (9.207 unità) è rappresentato dalle costruzioni; il 22,8 per cento (2.977) dagli impiantisti, il 6 per cento (790) dalla mediazione immobiliare. Quest’ultimo capitolo ha fatto segnare un aumento su base annua del 5,1 per cento. Il dato è in linea con quello nazionale ma è più alto della media regionale (+4,2 per cento). Le attività di gestione immobiliare, poi, hanno un’incidenza dello 0,8 per cento e sono circa un centinaio. Nonostante il segno positivo delle unità locali, non c’è il “più” nel campo che concerne gli addetti: tutto il comparto dell’immobiliare conta 24.595 lavoratori nel Vicentino (-1,1 per cento su base annua, che significa 277 addetti persi). Andando a guardare settore per settore, 15.595 lavorano nelle costruzioni, in cui si riscontra la maggiore flessione su base annua con un -2,6 per cento contro il +2,2 regionale e il +6,8 per cento nazionale; aumentano invece impiantisti (+1,3), mediatori immobiliari (+4,9) e i gestori (+2,9).