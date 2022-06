L’aumento degli stranieri. Più di 80 mila in provincia

Meno del 10 per cento. È questa l’incidenza percentuale degli stranieri rispetto all’intera popolazione della provincia di Vicenza, osservando i numeri forniti dall’ultimo censimento permanente della popolazione per il Veneto che si rifà ai numeri del 2020. Quindi se è vero che un aumento c’è stato rispetto ai numeri assoluti, pari a poco più del 2 per cento rispetto all’anno precedente, è anche vero che non va a incidere particolarmente sul computo totale. E c’è da scommettere che, dopo i due anni pandemici, i prossimi resoconti offerti dall’Istat potrebbero restituire valori ancora più esili.

I numeri. Nessun colpo di scena. Le città in cui risiedono più cittadini stranieri sono quelle più popolose e che, in linea di massima, garantiscono più prospettive di trovare un’occupazione. La città in cui risiedono più cittadini stranieri in valore assoluto è Vicenza. Nel 2020 c’erano 17.417 residenti con nazionalità diversa da quella italiana. Il dato, tra l’altro, era in aumento anche abbastanza consistente rispetto al 2019, perché percentualmente il segno “più” si era attestato sul 6,8. Dopodiché c’è grande distanza con le altre città che comporrebbero una ideale top 10 tra le città vicentine in cui risiedono più cittadini stranieri.

Sul secondo gradino del podio sale Schio che conta 4.776 stranieri, dato in aumento del 3,3 per cento rispetto al 2019. Il terzo gradino del podio spetta alla Città del Grifo: Arzignano contava 4.140 residenti stranieri ma con un dato in calo dell1,92 per cento. Bassano medaglia di legno ferma a 4.045 residenti esteri e un calo percentuale di poco superiore all’1 per cento. Montecchio Maggiore cresce del 2,16 per cento e supera i 3.500 mentre Thiene segue con 3.132 stranieri e un aumento di poco inferiore all’1,95 per cento. Valdagno sale considerevolmente (+10,3 per cento) ma il valore assoluto dei “foresti” (termine che a ogni buon conto viene appioppato anche a chi arriva dalle province confinanti) si attestava a 2.742.

Quindi ecco Lonigo (2.518, -2,52%), Chiampo (1.671, +8,3%) e Camisano (1.449, 2,77%). I paesi che, al contrario, contano il minor numero di stranieri, sono quasi del tutto tra i monti e le colline. Il più “italiano” in assoluto è Rotzo dove risultava solo 4 esteri (-20 per cento). Quindi ecco Tonezza con 8 stranieri (-42 per cento) e Lastebasse (9, senza variazioni). Tra le realtà che mantengono meno presenza straniera, Nogarole è il paese che ha fatto registrare la variazione positiva più importante: nel 2020 c’erano 28 stranieri e, rispetto al 2019, l’aumento era stato del 33 per cento.

Nazionalità. È un censimento “monco” che tiene conto per ogni provincia solo delle dieci nazionalità più diffuse in regione. Per il Vicentino copre il 57 per cento del totale. I romeni sono 14.398; la seconda nazione con più rappresentanza è l’India che conta 6.017 esponenti. Quindi ecco quelli che provengono dal Marocco, che sono 5.172; poi arrivano Albania (4.523) e Cina (4.158). Segue la Moldova (3.557). P57). Più staccate Nigeria e Ucraina.