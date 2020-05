L'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Lewis Eisenberg, ha rilasciato un'intervista al Giornale di Vicenza (uscirà nell'edizione di domani, sabato 9 maggio) in cui cita la città e il Veneto come modelli da seguire nella lotta al coronvirus. «Gli ufficiali e i soldati americani di stanza alla Del Din e alla Ederle - ha detto - hanno collaborato con le autorità locali per contenere la diffusione del virus con ottimi risultati. Ora i problemi maggiori li abbiamo noi: New York è diventata la nostra Lombardia». Quanto ai rapporti tra Italia e Stati Uniti, Eisenberg è chiaro: «L'alleanza è solida, Conte e Trump si sentono spesso e c'è amicizia e stima reciproca».