Ha evitato tre rimpatri. Ora arriva la quarta espulsione

La prima volta era stato salvato da un cavillo procedurale, che aveva spinto il giudice di pace ad annullare il provvedimento di rimpatrio emesso dalla questura di Vicenza. Le altre due volte si era invece “messo di traverso” il consolato tunisino a Milano, che non lo aveva riconosciuto come proprio cittadino e non gli aveva rilasciato il documento necessario per tornare in patria. Ora, però, la storia paradossale che ha come protagonista Farid Kmri, il senzatetto irregolare 46enne che da anni vive tra Santa Lucia e Ponte degli Angeli, si arricchisce di un nuovo capitolo. La questura ha infatti firmato il quarto ordine di espulsione a carico dello straniero negli ultimi 9 mesi. Ieri mattina, Kmri è stato quindi accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanisetta, dove rimarrà fino al termine dell’iter burocratico che dovrebbe (il condizionale è d’obbligo visti i precedenti) concludersi con il suo imbarco su un aereo per Tunisi.

Kmri allontanato per questioni di sicurezza

Quella di Kmri è una vicenda che ha diviso l’opinione pubblica in questi mesi. E che, probabilmente, lo farà ancora. Da una parte c’è chi vuole il suo allontanamento per questioni di sicurezza. Dall’altra chi, invece, da anni ha aiuta il clochard ad alleviare il disagio del vivere per strada e ha instaurato con lui un rapporto di amicizia. Kmri ha collezionato molti guai con la legge. Ecco perché, alla fine di gennaio, era stato firmato il primo ordine di rimpatrio. Il clochard era stato trasferito al Cpr di Gradisca d’Isonzo a Gorizia, ma il giudice non aveva convalidato la procedura. Kmri era dunque tornato in città fino alla fine di febbraio, quando era stata emessa la seconda espulsione. Il Cpr di destinazione era lo stesso. Quella volta, però, non c’era stato alcun vizio procedurale: Kmri è senza documenti e il consolato non gliene aveva fornito uno nuovo per poter salire su un aereo, perché non sarebbe stato possibile accertare la nazionalità del clochard.

A maggio la terza espulsione

Quest’ultimo aveva quindi fatto ancora ritorno in città, ma a maggio era stata emanata la terza espulsione. In quella circostanza Kmri era stato portato al Cpr di Macomer in Sardegna, ma anche in quel frangente il consolato aveva dato risposta negativa. Adesso Kmri si trova nel Cpr di Caltanisetta, in attesa di conoscere ancora una volta il proprio destino.