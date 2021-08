Joe Formaggio: «Fidiamoci della scienza. Non ti vaccini? Stai a casa

Sa cosa vuol dire essere malato di Covid, lo ha provato sui propri polmoni e non è stata una bella esperienza. Joe Formaggio, sempre diretto nelle sue esternazioni, stavolta, per la prima volta, non è allineato col suo partito, Fratelli d'Italia. «Altro che no Green pass – dice – fosse per me renderei i vaccini obbligatori».

Nel centrodestra più di qualcuno ha posizioni contrarie o ambigue rispetto ai vaccini. Lei come la vede?

Semplice, io la vedo esattamente all’opposto. Quelli del mio partito o di altri partiti che la pensano così evidentemente non hanno mai visto da vicino le problematiche del Covid. E quando la tua libertà mette in pericolo gli altri non è libertà. Bisogna ascoltare gli esperti, io mi fido della scienza: i vaccini funzionano, chi è intubato è perché non se lo è voluto fare. Il mio appello è vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi.

Lei si è vaccinato quindi?

Ho la seconda dose a giorni. Non vedo l’ora di farla.

Per Lega e FdI il green pass è una misura liberticida.

La mia libertà finisce dove inizia la tua. L’unica cosa che non mi vede d’accordo è che debbano essere gli esercenti a doversi accollare l’onere del controllo. Ma condivido la valenza generale di questa misura. Non ti vaccini? Stai a casa. Sa qual è il dramma? Sono i social.

Per la quantità di fake news che circolano?

Esattamente. Trent’anni fa i social non c’erano e a nessuno sarebbe mai venuto in mente di contestare l’utilità dei vaccini. Guardi che quelli obbligatori ci sono sempre stati. Anche quando ho fatto il militare me li hanno fatti. Oggi su internet circolano delle bufale immonde e c’è chi da retta a tutte le cavolate diffuse da questi ciarlatani. Il vaccino modifica il dna? Ma quando mai? Il livello di cose strampalate che si leggono è allucinante. Quando ci viene la febbre prendiamo la tachipirina, giusto? La prendiamo perché ci fidiamo della scienza, perché è utile. Lo stesso vale per i vaccini. La comunità scientifica al 99,9 per cento ci dice che il vaccino salva la vita, che non fa ammalare in modo serio. Lo si faccia e chiuso. Mi creda, chi ha perso un proprio caro per il Covid pagherebbe per tornare indietro e potergli far fare il vaccino.

Le credo. Lei lo renderebbe obbligatorio?

Il green pass va un po’ in questa direzione ma fosse per me sì, lo renderei obbligatorio. Esenterei solo le persone che per particolari patologie il vaccino non lo possono fare. Ci piaceva la normalità che avevamo due anni fa? Bene, per tornarci bisogna vaccinarsi. Ci siamo dimenticati l’anno passato? I morti, i malati, le chiusure devastanti per le attività. Bisogna evitare in tutti i modi di ritrovarci in quella situazione.

Intanto si discute del green pass obbligatorio nel luoghi di lavoro. I sindacati però sono contrari. I sindacati e non da ora anziché tutelare i lavoratori creano solo problemi. Bene fanno certi imprenditori a dire ai dipendenti: non ti vaccini, stai a casa. In ufficio io ho 200 colleghi, non ho il diritto di metterli a rischio. È come se girassi con una pistola carica in tasca: prima o poi il colpo parte. Ripeto: fidiamoci della scienza. È grazie alla scienza che abbiamo portato l’aspettativa di vita a 85 anni.

Non le saranno piaciute allora le uscite del suo compagno di partito, l’europarlamentare Sergio Berlato.

Per carità, ciascuno è libero di dire ciò che vuole ma così, con posizioni che portano le persone a sentirsi libere di contagiare gli altri, non si va molto lontano. Vorrei ci si stampasse in testa una cosa: il pensare “tanto a me non capita” è un ragionamento da imbecilli. E aggiungo: ci si vaccina anche e soprattutto per proteggere le persone più fragili, oppure ce ne freghiamo degli altri? Io vengo dall’Msi: che aveva la questione sociale al centro e tutelava i più deboli.

Cosa le ha lasciato l’esperienza del Covid?

Non è stata una passeggiata, è stata dura, ma sono stato fortunato. Vede, ho contagiato anche mia moglie e i miei figli. Se gli fosse successo qualcosa non me lo sarei mai perdonato.